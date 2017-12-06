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Politika

Kulislerde ‘Yüce Divan’ defterleri açıldı; Davutoğlu ne yapmıştı?

17-25 Aralık sürecinde 4 eski bakan ile ilgili iddiaları araştıran TBMM Komisyonu, Davutoğlu'nu ziyaret ederek Yüce Divan'a sevk konusunda olay almış

06 Aralık 2017 05:24

Hülya Karabağlı

Eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nun Reza Zarrab’ın tanık olduğu davayla ilgili olarak “Kim rüşvet almışsa onlardan da hesap sorulmalıdır” sözlerinin ardından kendisine yöneltilen eleştiriler kulislerde, ‘Yüce Divan’ defterini yeniden açtırdı. Kulislerde 17-15 Aralık sürecine ilişkin anlatılanlar işlerin başka bir yönünü daha gösteriyor.

AKP’li komisyon üyeleri Başbakanı ziyaret ediyor

Hatırlanacağı üzere, 17-25 Aralık’ın hemen ardından soruşturmalara adı karışan dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler, dönemin AB Bakanı Egemen Bağış ve dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar istifa etmiş, AKP’lilerin önergesiyle Meclis’te bir soruşturma komisyonu kurulmuştu. Komisyon başkanlığı ve sayısal çoğunluğu ile AKP’lilerin ağırlıkta olduğu komisyonda çalışmalar ilerleyip, belgelerden de etkilenilerek iktidar gurubunda ‘ Yüce Divan’a gönderme eğilimi kulislere kadar yansımıştı.

Kulislerde anlatılanlara göre, Soruşturma Komisyonu Başkanı ve  komisyon üyelerinin Davutoğlu’nu makamında ziyaret ederek Yüce Divan’a gönderme konusundaki kararlarını açıklıyor. Davutoğlu, komisyon üyelerine, “Tamam o zaman bunun arkasında durabilecek misiniz” diye soruyor. Komisyonun da sözlerinin arkasında duracağını söylediği belirtiliyor. Bu ziyaretin ardından Davutoğlu’nun kapısını  Zafer Çağlayan  çalıyor. Çağlayan’ın bu görüşmeden olumsuz havası hissederek ayrıldığı ifade ediliyor.  

Kulislerde o süreci anlatanlar daha sonraki gelişmelerin Davutoğlu ile bir ilgisi olmadığını ifade ediyor. Komisyonun kararlığını sürdüremediğine gönderme yapılıyor. Genel Kurul’da yapılan oylamada Egemen Bağış oylamasında 50’ye yakın fireye dikkat çekilirken Davutoğlu’nun oylamalara katılmadığı hatırlatılıyor.

Komisyon oylaması son dakikada ertelenmişti

Komisyonun Yüce Divan oylamasının yapılacağı 22 Aralık 2014 tarihinde 4 bakan, MASAK’ın mal varlıklarının orantısız olduğu saptamalarının yer aldığı raporuna itiraz edince karar toplantısı ertelenmişti. Bu arada da AKP’li vekiller ikna edilmeye çalışıldı. Ancak, bu girişimler, gizli oylamada AKP’deki fireyi önleyemedi.

Egemen Bağış’ın oylamasında AKP’li 48 milletvekili ‘ret’ oyu kullanmadı. Zafer Çağlayan  oylamasında 38 milletvekili, Muammer Güler’in oylamasında ise 43 milletvekili ret oyu kullanmadı.

Dört eski bakan ile ilgili Yüce Divan oylamasının sonuçları:

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