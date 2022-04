Kulislerde Rusya-Ukrayna krizi için ne konuşuluyor, Ankara nerede duruyor?

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Ankara kulislerinde Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı işgale ilişkin değerlendirmeleri aktardı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güvenlik zirvesinin ardından Rusya-Ukrayna krizine ilişkin yaptığı açıklamayı hatırlatan Fırat, “Peki ne gibi değerlendirmeler yapıldı? Ankara nerede duruyor? Ben de bu soruların yanıtlarını aramaya çalıştım” diyerek, “üst düzey kaynaklardan edindiğini” belirttiği bilgileri şöyleaktardı:

“* Sahadaki gelişmeler çok hızlı. Rusya’nın nerede duracağını Putin biliyor.

* Türkiye olasılıkları değerlendiriyor. Ya bu akşam (perşembe akşamı) Kiev’e girecekler ya da Donbass’ın 50-100 km ötesinde bir hat çizip orada duracaklar.

* Bir yandan Rusya’nın niyeti Ukrayna’yı kıskaca alıp, yılgınlık yaratıp bir şekilde masaya oturtmak gibi değerlendirilse de gelişmelere göre ortada bir masa kalacak mı sorusunun yanıtı da artık belirsiz.

* Alandaki gelişmelere, Putin’in revize planlarına göre her ülke gibi Türkiye de değerlendirmelerini an be an yenileyecek.

* Türkiye, resmi görüşünü yani ‘Ankara prensip olarak savaşa karşı, Rusya’nın Ukrayna’ya girmesi uluslararası hukukun ihlalidir. Kabul edilemez’ ifadesini tüm görüşmelerde dile getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye açıkça söyledi.

* Ankara, Kırım Tatar Türklerinin de durumlarını yakından takip ediyor.

* Bu satırların yazıldığı saatlerde Amerikalılardan henüz bir görüşme talebi gelmemiş olsa da Avrupalı liderler peş peşe Erdoğan ile görüşme taleplerini ilettiler.”

