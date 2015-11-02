Kulislerde MHP için 'HAS Parti modeli' konuşuluyor

AKP'nin 49,4 oy oranıyla 316 milletvekili çıkararak tek başına iktidar olduğu 1 Kasım seçiminin ardından, kulislerde MHP içind de ‘HAS Parti’ modelinin yaşanıp yaşanmayacağı tartışılıyor. Kulislerde, Numan Kurtulmuş’un birçok partiliyle birlikte 22 Eylül 2012 günü düzenlenen törenle AKP’ye katılması sürecinin, AKP-MHP için de söz konusu olup olmayacağı konuşuluyor.

Ankara’da, AKP’nin zaferi konuşulurken seçimin mağlupları CHP, MHP ve HDP’nin yakın geleceğine ilişkin senaryolar üretilmeye başlandı. AKP kulislerine göre, 1 Kasım seçimlerinde 1 milyon 900 bin oy kaybı yaşayan MHP’de ‘HAS Parti’ modeli yaşanabilir. 2012 yılında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın, Numan Kurtulmuş’a iki partinin bütünleşmesi için yaptığı teklifle başlayan sürecin bir benzeri AKP-MHP için yaşanabilir. Böyle bir bütünleşmede ‘Numan Kurtulmuş’ rolünü geçici hükümetin de Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in üstlenebileceği konuşuluyor. AKP-MHP birleşmesinin parti tabanlarından destek alacağı belirtiliyor. AKP ile MHP’nin siyasette ortak dili kullandığına dikkat çekiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘Tek vatan- Tek millet- Tek devlet-Tek bayrak’ söylemi ile ‘Türkçe’ konusundaki hassasiyetin aynısının MHP kanadında da olduğu hatırlatılıyor.

Kulislerde, böyle bir formülün ‘Başkanlık’ için zamanlamayı kollayan Saray’ın MHP’den gelecek milletvekilleriyle rahatlayacağı ifade ediliyor.

CHP yönetimi zorlanacak

CHP kulisleri de haraketli. 7 Haziran seçimlerinde de aday listesine konulmayan eski İstanbul Milletvekili Umut Oran ve daha birçok ismin önümüzdeki günlerde 1 Kasım sonuçlarına ilişkin ağır açıklama yapması bekleniyor. CHP’de Aralık ayında yapılacak Kurultay öncesinde liderlik kavgası bekleniyor. Hatta, lider arayışlarına şimdiden başlandığı da dikkat çekiyor. CHP’de en çok eleştirilen nokta ise muhafazakar politikaları. CHP’liler, bu kesimden oy gelmemesine rağmen buraya yoğunlaşmanın doğru olmadığını hatırlatıyor.

AKP-HDP masaya oturur mu?

1 Kasım ertesinde merak edilen konu ‘Çözüm sürecinin’ akıbeti. Kulislerde AKP’nin HDP ile yeniden masaya oturup oturmayacağı tartışılıyor. Ancak, AKP kanadından bu yönde olumlu bir hava yansımıyor. Hatta Merkel’in Ankara’ya gelişi gibi birçok ziyaret, PKK ile pazarlık olarak yorumlanarak, örgüte dış desteğin kesilmesi noktasında görüşmeler şeklinde anlatılıyor.

HDP’nin seçim barajını zorlukla geçmesi de kulislerde konuşulan konuların başında geliyor. Kürt muhafazakar seçmenin AKP’ye yöneldiğine dikkat çekilirken, Kürt seçmenin HDP’yi bazı söylemlerinden dolayı cezalandırdığı da ifade ediliyor. 7 Haziran seçimlerinde ‘Türkiyelileşme’ sözünün seçmen gözünde tutulmadığı biçiminde yorumlandığı ifade ediliyor.