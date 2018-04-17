Kulislerde erken seçim için üç tarih konuşuluyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin bugün (17 Nisan 2018) düzenlenen grup toplantısında cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bu yıl içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyerek, Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü olan 26 Ağustos 2018'i işaret etti. Kulislerde, seçimlerin Bahçeli'nin önerdiği 26 Ağustos, darbe girişiminin yıl dönümü olan 15 Temmuz ile AKP’lilerin olasılık verdiği sonbahar ayları konuşuluyor.

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Bahçeli'nin 'erken seçim' çıkışının ardından partisinin grup toplantısında konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP liderinin açıklamalarına değinmeden seçimlerin vaktinde yapılacağı mesajını verdi. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylamasının dün (16 Nisan 2018) yıl dönümü olduğunu hatırlatarak "İnşallah anayasa değişikliği, Kasım 2019 seçimlerinde yürürlüğe girecek" dedi.

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MHP liderinin konuşmasının ardından Meclis kulislerinde değerlendirmeler erken seçim tarihine odaklandı. Kulislerde, üç ayrı tarih dillendiriliyor:15 Temmuz 2018, Bahçeli’nin söylediği 26 Ağustos 2018 ve AKP’lilerin de olasılık verdiği sonbahar ayları, yani Ekim ve Kasım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin yarın yapacakları görüşmenin de takvim müzakeresinin yapılacağı belirtilen kulislerde, mayıs ayında geçilecek Ramazan ayı, Ramazan Bayramı ve iki ay sonrasının Kurban Bayramı tarihleri hesaplanırken her detayın OHAL’le değerlendirildiği dikkat çekiyor.

Öte yandan Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) bugünkü toplantısında OHAL uygulamasının uzatılması konusunda çıkacak tavsiye kararının önce Bakanlar Kurulu’ndaki sürecini tamamladıktan sonra, TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Başbakanlık tezkeresinin gönderilmesinin ardından genel kurulun 18 Nisan 2018 oturumunda görüşülmesi gündemde.

Buna göre, erken seçimin 15 Temmuz tarihinde yapılması durumunda OHAL gölgesinde sandıkğa gidilecek. Bu konuda iyimse olmayan kulislere göre, "hangi tarihte yapılırsa yapılsın seçimlere OHAL uzatmalarıyla gidilecek."