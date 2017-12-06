Kulislerde erken genel seçim konuşuluyor; uyum yasaları AYM kararını mı bekliyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında 900 bine yakın taşeron işçisine verdiği kadro müjdesi ile hemen arkasından partisinin kadın kolları örgütüne yönelik sözleri kulislerde bir süredir yürüyen erken genel seçim tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kulislerde, 2019 yılı beklenmeden hükümetin 2018 yılında anketlerdeki düşüş de dikkate alınarak bir erken genel seçime gidebileceği belirtiliyor. AKP hükümetinin böyle bir karar alması durumunda diğer partilerin de karşı çıkmayacağı belirtiliyor. Bu arada il ve ilçelerde kongrelerini tamamlayan siyasi partiler 2018 yılında kongrelerini de yapacak.

Uyum yasaları AYM kararını mı bekliyor?

TBMM’de iktidar ile ana muhalefet partisi arasında MAN belgeleri ile ABD mahkemesinde 17-25 Aralık itiraflarını sürdüren Reza Zarrab konusunda gergin bir siyaset izlenirken kulislerin gündeminde farklı konular da var. 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumunda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik uyum yasalarının bir türlü TBMM’nin önüne gelmemesi dikkat çekici bulunuyor. AKP kanadından, genel merkezde çalışmalar yapıldığına ilişkin açıklamalar de ‘zaman kazanma’ olarak nitelendiriliyor. Uyum yasaları için, 16 Nisan referandumunun iptali için bireysel başvuruların sonuca bağlanacağı Anayasa Mahkemesi’nden çıkacak kararın beklenildiğine ilişkin yayın bir kanaat dikkat çekiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin uyum yasalarının bir an evvel Meclis’e gelmesi yönündeki çağrıları da hatırlatılarak henüz bir adımın atılmaması manalı bulunuyor.

AKP Parti Sözcüsü Mahir Ünal, son açıklamasında şunları söylemişti:

"Uyum yasalarıyla ilgili bir heyet seçim işleri başkanımızın başkanlığında çalışmalarını sürdürmekteydi. Bu çalışmalar neticesinde yapılanların müzakeresini sayın cumhurbaşkanımızla yapacağız. Seçim ittifakı teknik bir konu konuşmak için erken. Partilerin günü geldiğinde yetkili kurullarda konuşulur, sonra da ilgili komisyonlar oluşturularak bunların müzakereleri gerçekleştirilir. Bugünkü gündem, yeni hükümet sistemiyle ilgili mevcut sistemin uyumlu hale getirilmesi açısından yapılan bütün değerlendirmeler. Bunun içinde seçim yasası da var, siyasi partiler kanunu da var. Bugün de sayın cumhurbaşkanımızla istişareleri yaptıktan sonra çalışmalara devam edeceğiz."