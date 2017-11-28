Kulisler, Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgeleri nasıl karşıladı: Yeni bir belge daha mı geliyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı Man Adası belgeleri AKP kanadında soğuk duş etkisi yaparken, resmi açıklama yapılınca kadar milletvekilleri bir değerlendirmede bulunmadı. AKP’li vekiller, resmi bir açıklama görmeden konuşmaktan kaçındı. MHP kanadı da böyle bir tartışmanın tarafı olmamak için kuliste ve genel kurul oturumunda adeta ‘seyirci’ tutumu takındı.

Kulislerde, CHP’nin bu belgelerin peşi sıra yeni bir belge daha açıklayabileceği konuşulurken gurup başkanvekili böyle bir şeyin olmadığını söyledi. CHP yarın Man Adası belgelerini basına dağıtma kararı aldı.

AKP’li yöneticiler belgelerin ilk şokunu atlattıktan sonra CHP’ye belgeleri mahkemeye teslim edilmesi çağrısı yapmaya başlarken, belgelerin kendilerine verilmesi için talepte bulundukları anlaşıldı. CHP’nin belgelerin verilmesine yanaşmadığına dikkat çeken iktidar yöneticileri, sahte olduğunu iddia ettikleri bu belge olayından Kılıçdaroğlu’nun kendisini çok büyük bir tazminat davasından kurtarmasının mümkün olmadığı ifade edildi. AKP’li bazı yöneticiler çıktıkları yayınlarda belge demek yerine kağıt parçası demeyi tercih etti.



CHP’li Özel: Belgeleri yarın basına dağıtacağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, T24’e belgelerin çoğaltılarak basına dağıtılacağını söyledi. CHP kulisinde de bugün tek gündem maddesi açıklanan belgeler oldu. CHP Grubunda belgeler açıklanırken internette en çok aranan kelime Man Adası oldu.



AKP’ye yakın medya canlı yayınlarla devreye girdi ama…



AKP’ye yakın medya kuruluşları bugün grup toplantıları nedeniyle yaptıkları yayınlarda açıklanacak belgelere ilişkin yorumlarıyla dikkat çekti. AKP Grup toplantısından sonra saat 13.30’da başlayan CHP Grubuna dikkat çekilen yayınlarda açıklanacak belgeler konusunda iktidar kanadında herhangi bir korku yaşanmadığına ilişkin yorumlar yapıldı. AKP’lilerin bu konuda çok rahat olduğuna vurgu yapan kuruluşlar belgeler açıklandıktan uzun bir süre ekrana çıkacak konuk bulmakta zorlandılar.