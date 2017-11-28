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Politika

Kulisler, Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgeleri nasıl karşıladı: Yeni bir belge daha mı geliyor?

Belgeler, AKP kanadında rahatsızlık yarattı, MHP sessiz kaldı

28 Kasım 2017 23:23

Hülya Karabağlı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı Man Adası belgeleri AKP kanadında soğuk duş etkisi yaparken, resmi açıklama yapılınca kadar milletvekilleri bir değerlendirmede bulunmadı. AKP’li vekiller, resmi bir açıklama görmeden konuşmaktan kaçındı. MHP kanadı da böyle bir tartışmanın tarafı olmamak için kuliste ve genel kurul oturumunda adeta ‘seyirci’ tutumu  takındı.

Kulislerde, CHP’nin bu belgelerin peşi sıra yeni bir belge daha açıklayabileceği  konuşulurken gurup başkanvekili böyle bir şeyin olmadığını söyledi.  CHP  yarın Man  Adası belgelerini  basına dağıtma kararı  aldı.

AKP’li yöneticiler belgelerin ilk şokunu atlattıktan sonra CHP’ye belgeleri mahkemeye teslim edilmesi   çağrısı yapmaya başlarken,  belgelerin kendilerine  verilmesi  için talepte bulundukları anlaşıldı.  CHP’nin belgelerin verilmesine yanaşmadığına dikkat çeken iktidar yöneticileri, sahte olduğunu iddia  ettikleri bu belge olayından Kılıçdaroğlu’nun kendisini  çok büyük bir tazminat davasından kurtarmasının  mümkün olmadığı ifade edildi. AKP’li bazı yöneticiler çıktıkları yayınlarda belge demek yerine kağıt parçası demeyi tercih etti.
 

CHP’li Özel: Belgeleri yarın basına dağıtacağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, T24’e belgelerin çoğaltılarak basına dağıtılacağını söyledi. CHP kulisinde de bugün tek gündem maddesi açıklanan belgeler oldu.  CHP Grubunda belgeler açıklanırken internette en çok aranan kelime Man Adası oldu.
 

AKP’ye yakın medya canlı yayınlarla devreye girdi ama…
 

AKP’ye yakın medya kuruluşları bugün grup toplantıları nedeniyle yaptıkları yayınlarda açıklanacak belgelere ilişkin yorumlarıyla dikkat çekti. AKP Grup toplantısından sonra saat 13.30’da başlayan  CHP Grubuna  dikkat çekilen yayınlarda açıklanacak belgeler konusunda  iktidar kanadında herhangi bir korku yaşanmadığına ilişkin yorumlar yapıldı. AKP’lilerin bu konuda çok rahat olduğuna vurgu yapan  kuruluşlar  belgeler açıklandıktan  uzun bir süre ekrana çıkacak konuk bulmakta zorlandılar. 

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