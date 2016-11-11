Kulis: Yıldırım, Bahçeli'ye başkanlık konusunda iki farklı seçenek sundu

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde bir araya geldiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye AKP'nin yeni Anayasa ve başkanlık konusunda çalıştığı iki teklifi sunduğu öğrenildi. MHP lideri Bahçeli'nin "Başbakan'ın anayasayla ilgili düşüncesi makul; çözümün parçası olmaktan başka tercihimiz yok" dediği tekliflerle ilgili kulislerden edinilen bilgilere göre, birinci seçenek, başkanlık odaklı yeni anayasanın gündeme getirilmesi; ikinci seçenek ise mevcut anayasada başkanlıkla ilgili düzenleme yapılması.

Bahçeli: Başbakan'ın anayasayla ilgili düşüncesi makul; çözümün parçası olmaktan başka tercihimiz yok

Yeni Şafak'tan Nur Banu Aras ve Ayfer Mallı'nın kulis haberi şöyle:

Başkanlık sistemi ve Anayasa ile ilgili liderler arasındaki ilk somut adım dün atıldı. Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile biraraya geldi. Görüşmede, AK Parti'nin hazırladığı iki teklif değerlendirildi. Görüşmede, mevcut anayasanın başkanlık sistemine göre düzenlenmesi teklifi üzerinde duruldu. MHP'nin hassasiyetlerinin de gözetildiği başkanlık odaklı teklifte son rötuşlar yapıldıktan sonra teklifin, önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.

İlk somut adım atıldı

Başbakan Binali Yıldırım'ın daveti üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli, dün Çankaya Köşkü'ne gitti. 23 gün aradan sonra tekrar bir araya gelen iki lider, yeni anayasa çalışmaları için ilk somut adımı da atmış oldu. Saat 14.00'te başlayan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ana gündem maddesi yeni anayasa ve başkanlık oldu. AK Parti'nin hazırladığı iki ayrı değişiklik teklifi konusunda atılacak adım değerlendirildi. İdam tartışmaları ve HDP'lilerin tutuklanması konuları da ele alındı.

AK Parti'nin iki teklifini sundu

Görüşmede, Yıldırım Bahçeli'ye, AK Parti'nin başkanlık sistemiyle ilgili iki teklifi sundu. AK Parti'nin sunduğu tekliften biri başkanlık sistemi için yazılan yeni Anayasa, diğeri ise, mevcut anayasanın başkanlık sistemine göre uygulanması. Hem AK Parti'nin hem de MHP'nin üzerinde durduğu teklifin Mevcut anayasanın başkanlık sistemine göre uyarlanmış şekli üzerinde çalışılması.

MHP'nin kırmızı çizgileri korunuyor

Mevcut anayasadaki MHP'nin kırmızı çizgileri, anayasanın ilk 4 maddesi korunuyor. AK Parti'nin anayasa teklifini hazırlarken, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin olmazsa olmazı “Anayasanın ilk dört maddesi” konusuna özel hassasiyet gösterdiği vurgulanıyor. Anayasanın 66. maddesinde yer alan vatandaşlıkla ilgili bölümün de kalacağı belirtiliyor.

Kurmaylarla istişare edecek

Yıldırım'a kırmızı çizgilerini ve hassasiyetlerini hatırlatan Bahçeli, anayasa teklifini kurmaylarıyla değerlendireceğini söyledi. Daha önce kendi anayasa taslağını hazırlayan MHP, AK Parti'nin taslağını kendi metni ile karlılaştıracak. Bahçeli bugün il başkanları ile biraraya gelerek konuyu değerlendirecek. Bahçeli başkanlığında kurulan heyet metin üzerinde inceleme yapacak, çıkan kararlar partinin yetkili organlarında değerlendirilecek ve son kararı Bahçeli verecek. MHP'nın üzerinde çalıştığı teklifi de AK Parti'ye götürmesi planlanıyor.

AK Parti'nin başkanlık teklifinde neler var?

AK Parti'nin teklifinde şunlar yer alıyor: Başkan, 5+5 yıllığına halk tarafından seçilecek. İlk turda yüzde 50 çoğunluğa ulaşılamazsa, ikinci tur seçim yapılacak. Başkanlık seçiminin yanı sıra, parlamento seçimleri de 2019'da gerçekleşecek ve sonraki süreçlerde seçimler 5 yılda bir olacak. “Türkiye modeli başkanlık”ta, “tek Meclis” olacak, federatif yapı kesinlikle gündemde yok. Başkan, kabinesini parlamento dışından oluşturacak.

Federatif yapı seçeneği yok

Eğer milletvekillerinden biri bakanlık görevine getirilirse, o isim parlamentodaki görevlerinden istifa edecek. Başkan'ın, Başkan Yardımcısı olacak. Başkan ve Başkan Yardımcısı birlikte seçilecek. Başkan'ın Meclis'i fesih yetkisi yok. Başkan'ın kararname çıkarma yetkisi olacak, ancak kanunla düzenlenen alanlarda kararname çıkarma yetkisi olmayacak. Federatif yapı gibi seçenekler, AK Parti'nin gündeminde yok, “üniter yapı” korunacak.

Önümüzdeki hafta Meclis'te

Gerekli düzenlemelerin ardından, teklifin önümüzdeki hafta içinde Meclise gelmesi, yıl sonuna kalmadan Anayasa Komisyonu'nda değerlendirilmesi öngörülüyor. Anayasa değişiklik teklifinin ocak ayında Genel Kurulda ele alınması planlanıyor. Eğer teklife 330'un üzerinde olumlu oy çıkarsa, muhtemel referandumun, yaz aylarına kalmadan nisan-mayıs döneminde gerçekleştirilebileceği vurgulanıyor. Yıldırım ve Bahçeli görüşmesinde 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gündeme gelen idam cezasının da masaya yatırıldığı öğrenildi.

İdam bir an önce geitirilmeli

Daha önce idam cezasına destek vereceğini açıklayan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti'den idam teklifinin bir an önce Meclis'e getirmelerini istediği öğrenildi.

Tutuklanmara tam destek

İki liderin görüşmesinde HDP'lilerin tutuklanması da gündeme geldi. Yıldırım, tutuklamalar hakkında Bahçeli'ye bilgi verirken, Bahçeli ise tutuklamaların meşru olduğunu bu konuda hükümete destek verdiğini belirttiği öğrenildi.

Başbakan'ın teklifi makul

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yeni anayasa görüşmeleriyle ilgili açıklama yaptı. Bahçeli'nin açıklaması özetle şöyle: "Milliyetçi Hareket Partisi bahis konusu vatan ve millet olduğunda fedakarlıkta sınır ve eşik tanımayan bir inanmışlığa sahiptir. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışımız bu inanmışlığın tezahürüdür. Biz tutarlıyız,ilkeliyiz, dürüstüz ve ahlakın burcuyuz. Şu anda fiili açmaz ve kriz hali Türkiye'nin önünü tıkamış, ufkunu kapatmış, devlet ve toplum hayatının ömrünü karartmıştır. Bilhassa 15 Temmuz'dan sonra siyasi dinamikler farklılaştığı gibi karmaşıklaşmış, ülkemiz öngörülebilir olmaktan çıkmıştır. Peki,vatan ve millet sevdalıları buna tepkisiz,ilgisiz,duyarsız ve yabancı mı durmalı, yoksa meşruiyet ve millete bağlılığı mı sağlamalıdır? Elbette ikincisidir. Bu nedenle, bugün Sayın Başbakan'ın şahsımla paylaştığı anayasayla ilgili düşüncelerini müspet ve makul buluyoruz."