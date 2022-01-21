Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay da konuyla ilgili olarak geçen ay kaleme aldığı yazısında Ankara kulislerinden şu bilgileri aktarmıştı:

"Fatih Erbakan’ın Saray’dan gelen 'Cumhur’a gir' çağrılarına şu karşılığı verdiği ifade ediliyor:

'Biz ayrı bir siyasi parti olarak varlığımızı ispat etmemiz gerekli. Bu aşamada Cumhur İttifakı’na katılamayız.'

Saray doğası gereği, yanıt istediği gibi değilse onu yanıt saymıyor. Yeniden yanıt istiyor. İkincisi de istediği gibi bir yanıt değilse bir yanıt daha istiyor. Son giden yanıtın şu olduğunu duyuyoruz:

'Eğer ileride bir ittifaka gitmek gerekirse Yeniden Refah Partisi’nin tercihi Cumhur İttifakı olacaktır.'"