Kulis: Yeni seçim paketini Erdoğan açıklayacak, faiz indiriminden mega projelere bir dizi teşvik var

Başkanlık seçimi ve yerel seçimler öncesinde hükümet yeni bir ekonomi paketi üzerinde çalışıyor. Uzun süredir kulislerde konuşulan ve yakın zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafıdnan açıklanması beklenen pakette, mega projelerden faizi indirimine kadar bir dizi teşvikin olduğu belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın kulis haberine göre iş dünyası başta hukuk ve eğitim alanında olmak üzere yapısal reform beklerken, hükümet daha çok seçim sürecini rahat geçirmek için piyasaya can suyu verme peşinde.

Normal korşullarda geçen hafta içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen paketin, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katıldığı ‘Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi’ nedeniyle ertelendiği de gelen duyumlar arasında. Paketin yakın zamanda açıklanacağı ifade ediliyor.

Başbakan by-pass mı?

Yeni ekonomi paketinde birçok maddenin direkt Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlandığı hatta bazı maddelerden Başbakan Binali Yıldırım’ın dahi haberinin olmadığı gelen duyumlar arasında.

Pakette, özellikle enerji ve savunma sanayii, inşaat ve altyapı yatırımları başta olmak üzere 10’a yakın mega projenin olacağı konuşuluyor. Pakette ithal ikame ürünlere dönük maddeler de bulunuyor. Üretimde ithal girdilerin oranını azaltmak bu alanda yapılacak özellikle teknolojik yatırımlara 1. Bölge ya da 6. Bölge ayrımı olmaksızın yüksek teşvik verileceği ifade ediliyor. Ayrıca döviz borçlarına yeni bir sınırlama getirilmesi ve Kredi Garanti Fonu’nun devamı ya da buna benzer yeni bir finansal estrüman olacağı pakette yer alacak maddeler arasında.

Tüyo Maliye’den

Ayrıca KOBİ’lere dönük de düzenlemelerin pakette bulunacağı ifade edilirken hükümetin seçimlere giderken ekonomide çarkların zayıflamasını önleyecek her türlü teşviki vereceği konuşuluyor. İş dünyasına göre ise bu tavizler ekonomiyi mali disiplinden büsbütün uzaklaştıracak ve telafisi olmayan zararlar verecek. Paketin açıklanacağına dair tüyo da yine 3 Nisan’da Cumhuriyet’te yer alan ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın yabancı portföy yatırımı yapan yabancı şirket yöneticileriyle yaptığı toplantıda verildi. Geçen perşembe günü Türkiye’de portföy yatırımı yapan yabancı kurumların temsilcilerin geçen perşembe günü Maliye Bakanı Naci Ağbal ile bir araya geldi. Yatırım bankası JP Morgan’ın piyasaya sızan notunda “Hükümet ile görüşmemizden, Türkiye varlıklarına dair kısa vadeli bir rahatlama olacağını düşünüyoruz. Muhtemelen gelecek hafta enflasyona dair yeni bir paket açıklanabilir” ifadeleri yer almıştı.

EKK sık sık toplanıyor

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Hürriyet’ten Neşe Karanfil’le Turan Yılmaz’ın haberine göre de paketin EKK faizlerini düşünecek adımları içerdiği ifade edilmiş; EKK’da çıkan formülün ezber bozan bir model olduğu, faizle ilgili atılacak adımın yasal düzenleme ile değil idari düzenlemelerle hayata geçirileceği belirtilmişti.

Söz konusu haberde, hükümetin 15 gün içinde faizleri ciddi oranda düşürmeyi amaçladığı ve piyasayı şaşırtacağı belirtilen bir ekonomi paketini açıklamasının beklendiği kaydedilmişti.