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Ekonomi

Kulis: Hükümet faizleri düşürmek için yeni paket hazırladı, vatandaş şaşıracak

Paketin 15 gün içinde Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor

04 Nisan 2018 13:31

Hükümetin 15 gün içinde faizleri ciddi oranda düşürmeyi amaçlayan ve piyasayı şaşırtacağı belirtilen bir ekonomi paketini açıklaması bekleniyor.

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’le Turan Yılmaz’ın haberine göre EKK faizleri düşünecek adımları içeren düzenlemeler paketini hazırladı. EKK’da çıkan formülün ezber bozan bir model olduğu, faizle ilgili atılacak adımın yasal düzenleme ile değil idari düzenlemelerle hayata geçirileceği belirtiliyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) geçen haftadan bu yana üç kez toplandı. Toplantılarda faizleri düşürecek önlem arayışları olduğu biliniyordu.

Yeni açıklanacak modelle Hazine’nin daha az borçlanmasına yol açan bir düzenleme yapılacağı kulislerde belirtiliyor. Bu şekilde faizlerin yükselmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yapılacak uygulamayla faiz indiriminin birbirinden farklı sektörlere yansıyacağı kaydedilirken, vatandaşın şaşıracağı düzenlemeler olacağı belirtiliyor.

Hükümete yakın kaynaklar modelin yine Kredi Garanti Fonu’nun içinde olacağı bir modele dayanmadığını söylediler. Paketin 15 gün içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

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