Kulis: Yeni Koronavirüs önlemleri yolda, 'aç-kapa' taktiği uygulanacak

Tüm dünyanın kış alarmına geçtiği koronavirüs salgınıyla mücadelede il il uygulanan kararlara yenilerinin eklenmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısında yeni kararlar alınacak. Türkiye’nin kasım ve aralık ayını bir dizi yeni önlemle geçireceği belirtiliyor. Uzmanların "aç-kapa" taktiği ismini verdiği yöneteme göre salgının artış hızına bakılarak yeni yasaklar uygulanacak veya kaldırılacak.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın kulis haberine göre yapılan toplantılarda, İstanbul ve Marmara bölgesi illeri başta olmak üzere büyükşehirlere yönelik yeni kararlar alınması planlandı.

Önümüzdeki çarşamba günü yapılacak bilim kurulu toplantısından sonra yeni yasaklar açıklanacak. Sorunun özellikle, kapalı mekanlarda “toplu buluşmadan” kaynaklandığı ifade ediliyor.

İllerde, apartmanlar ve sitelerin bahçelerindeki toplanma alanlarına yasak getirilmesi, bunun denetiminin apartman ve site yönetimlerine verilmesi planlanıyor.

Köy konakları da bu çerçevede değerlendirilecek ve muhtarın sorumluluğunda toplanılması yasaklanacak.

Daha sonraki aşama

Büyükşehirlerdeki vaka sayısındaki ciddi artış nedeniyle, gerekli olması durumunda haftasonu sokağa çıkma yasağı da dahil “kesmelere” başvurulabileceği, ancak bunun daha sonraki aşamada gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Şehirlerarası seyahat yasağı da son aşamada başvurulacak önlemler arasında sıralanıyor. Uzmanlar “Salgınla mücadele dinamik bir süreç, gelişmelere bakarak yeni kararlar alınabilir. Buna aç-kapa taktiği diyoruz” dediler.

Toplantılara katılan uzmanlara göre Koronavirüs, tüm dünyada ilk dalgadan daha fazla bir yayılım ve bulaştırıcılık gösteriyor. Ölüm oranları ilk dönemki kadar yüksek değil ama, bulaşma çok fazla. Avrupa ülkelerindeki yayılım hızı, aynı bantta olan Türkiye’yi de etkileyecek.