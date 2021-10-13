Kulis: Yaşar Holding’de yönetim kurulu başkanı neden hâlâ belirlenemedi; perde arkasında neler oluyor?

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar’ın Eylül ayının başında Dubai’de Covid’den ölümü sonrasında yerini alacak aile üyesi henüz belirlenmiş değil. Aradan geçen bir buçuk aya rağmen yeni patronunun açıklanmaması iş dünyasının gündeminde.

Yaşar Holding, Pınar’la gıda sektöründe, DYO ile boyada başrolde olan, Türkiye’nin en büyük şirket topluluklarından biri. Bununla birlikte ihtişamlı günlerin artık çok uzakta kaldığını söylemek de yanlış olmaz.

Rodos doğumlu Durmuş Yaşar’ın temellerini 1927 yılında attığı topluluk yükselişini 1960’lı ve 70’li yıllarda gerçekleştirmişti. Bunda Durmuş Yaşar’ın oğlu, Holding’in ikinci kuşak patronu Selçuk Yaşar’ın karton kutuda süt satmak gibi yenilikçi girişimlerinin yanı sıra merkez sağdaki Adalet Partisi’ne ve eski Başbakan (Daha sonranın Cumhurbaşkanı) Süleyman Demirel’e olan yakınlığı da rol oynamıştı.

(Yaşar Grubu’nun kurucusu olduğu Tuborg’un 1968 yılındaki temel atma töreni. Süleyman, Nazmiye Demirel; Zuhal, Selçuk Yaşar.)

Yaşar Holding, 2001 Krizinde Bankası Yaşar Bank’a devlet tarafından el konulması sonrasında zor günler geçirdi. Eski gücüne de bir daha erişemedi.

Bununla birlikte hâlâ bulunduğu sektörlerin en önemli oyuncularından biri. İzmir ekonomisi ve bu arada sponsoru olduğu Karşıyaka Spor Kulübü için özel bir önemi var.

Covid’den hayatını kaybeden Selim Yaşar, babasından farklı olarak merkez sağa değil AKP’ye yakındı; bu partiye üye oldu, 2004-2009 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği yaptı.

Baba Selçuk Yaşar’ın başlangıçta oğlunun AKP’yi tercih etmesinden büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı biliniyor. Ama ilerleyen yıllarda AKP üyeliği, Selim Yaşar için aile içi yarışta belki de bir avantaja dönüştü.

“Aile içi yarış” diyorum çünkü geçtiğimiz yıllarda yönetim kurulu başkanlığı Selim Yaşar ile iki kız kardeşi arasında birkaç kez el değiştirdi. Grupta yönetim kurulu başkanlığını önce Selim Yaşar, daha sonra kardeşleri Feyhan Yaşar ve İdil Yiğitbaşı üstlendi. 2015’te ise bayrağı tekrar Selim Yaşar devraldı.

Selim Yaşar’ın vefatından sonra yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna kim oturacak? İzmir’de bu soru çok konuşuluyor ve atamanın gecikmesi merakın daha da artmasına yol açıyor.

Gecikmenin sebebi ne? Söylenene göre baba Selçuk Yaşar ile anne Zuhal Yaşar henüz karar veremedi. Holding’i uzun yıllar adeta demir yumrukla yöneten ve aktif iş hayatını bıraktıktan sonra da son sözü söyleyen Selçuk Yaşar’ın ilerleyen yaşına rağmen (Selçuk Yaşar 96, Zuhal Yaşar 90 yaşında) hâlâ eşiyle birlikte son sözü söyleyen kişi olduğu belirtiliyor.

“Eşiyle birlikte” diyorum zira bir kaynak Zuhal Hanım’ın gücünü vurgularken, “Eğer Selçuk Yaşar’dan daha güçlü değilse onun kadar güçlü” diyor.

Kız kardeşlerden Feyhan Yaşar gıda alanındaki işlerin büyümesinde rol sahibiydi ve bu sektörü çok iyi biliyor. İdil Yiğitbaşı ise özellikle finans konularında yetkin. Bir kaynak, Holding yönetiminin ikiye bölünmesi ve bazı işlerin Feyhan bazı işlerin ise İdil Hanım’ emanet edilmesinin de olası bir senaryo olduğunu söylüyor.

Ne olursa olsun, Selim Yaşar’ın ölümü sonrasında Yaşar Holding yönetiminin arafta kalması, olağanüstü gelişmeler için bir bayrak değişimi planının bulunmadığını gösterdi. Bu çaptaki bir şirketler topluluğu için şaşırtıcı bir eksiklik.

Bakalım Türkiye’nin sadece ekonomik tarihinde değil yakın dönem siyasi tarihinde de önemli bir yere sahip olan Yaşar Holding’in yönetimini kim üstlenecek...