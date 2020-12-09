Kulis: Volkswagen'in (VW) modeli Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikasında üretilecek

Alman otomotiv sektörü yayını Automotive News Europe'a konuşan kaynaklar Volkswagen'in (VW) Transporter T6 ticari aracının Türkiye'deki Ford Otosan Kocaeli-Gölcük fabrikasında üretileceğini iddia etti. Ford'un geçen hafta duyurduğu Türkiye'deki kapasite artırımı yatırımının VW'nin T6 Van'ını üretmeye olanak sağlayacağı belirtiliyor.

Dünya'nın haberine göre Ford Otosan geçen hafta Kocaeli fabrikasında yıllık kapasiteyi 2026 itibariyle 440 bin araçtan 650 bin araca yükseltecek 20,5 milyar TL'lik bir yatırım yapılacağını açıklamıştı. KAP'a yapılan açıklamada yatırımın "Uzun dönem yeni nesil ticari araç projelerinde kullanılacağı" belirtilmişti. İki şirket 2019'da ticari araçların mühendisliği ve üretimi için sanayi ittifakı açıklamış, otonom araç ve elektrikli araç projelerinde de işbirliği yapılacağı belirtilmişti.

Ford OTOSAN: Çalışmalar devam ediyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Ford Otosan yetkilileri, VW'nin T6 ticari aracının Türkiye'deki Ford Otosan Kocaeli fabrikasında üretilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini, henüz resmi bir açıklama yapılmadığını söyledi.

Üretim Kocaeli fabrikasında yapılacak

Ford'un yeni bir VW Transporter Van'ının mühendisliğini ve üretimini yapacağını ve üretimin 2022'de başlayacağı daha önce açıklanmıştı. Ayrıca açıklamada VW'nin de Polonya'da VW Caddy'nin yanı sıra Ford için kompakt Van üreteceği belirtilmişti.



Ford ve VW yaptıkları açıklamada Ford'un üreteceği VW Transporter aracın nerede inşa edileceğini açıklamamıştı ancak kaynak bu yeni transporter aracın üretiminin Ford'un Kocaeli fabrikasında yapılacağını belirtiyor.

Ford Türkiye'deki yatırımın VW Transporter üretimi için olduğu bilgisini teyit etmedi ve şirket Automative NEws Europe'a gönderdiği mailde "Son yatırımlar Ford'un lider konumunu destekleyecek ve Avrupa ticari araç pazarındaki büyümesini artıracak" ifadelerini kullandı.

VW şu anda Transporter'un T6 sedan ve ticari modellerini Almanya'da Hannover fabrikasında üretiyor.