Kulis: Ülkücü taban başkanlık sistemine 'hayır' diyor

Yüzde 15-20 civarında olduğu belirtilen AKP-MHP ve BBP'de toplanan milliyetçi ve ülkücü oyların anayasa değişikliği konusunda belirleyici olacağı görüşü savunuluyor. AKP’nin kamuoyu araştırmalarında, başkanlığa desteğin yüzde 44 civarında ölçüldüğü MHP tabanından destek bulamadığı iddia edildi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın kulis haberi şöyle:

Anayasa değişikliği konusunda MHP ile uzlaşı arayan iktidar partisi, şimdiden referandum hazırlığına başladı. MHP'yle anlaşma sağlanması halinde ülkücü tabanının “Başkanlık / Cumhurbaşkanlığı” konusundaki tavrını öğrenmek için de anket çalışması yapılıyor. 2010 referandumunda MHP tabanı ile parti yönetimi, farklı yönde hareket etmişti. AKP Genel Merkezi, anlaşmalı olduğu araştırma şirketlerine genel çerçevede de başkanlık anketi yaptırıyor. En son yapılan iki anket çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Edinilen bilgiye göre başkanlık anketinde destek sınırda çıkıyor. Bir anket sonucunda yüzde 44 diğerinde yüzde 52 destek oranı bulundu. Kamuoyunun başkanlığa mesafeli duruşu nedeniyle AKP, yetkileri açısından ‘tam başkan' olan sistemin adını ‘Cumhurbaşkanlığı' diye değiştirdi. Böylece halkın tepkisinin daha az olacağı hesap ediliyor.

Ülkücü taban anketi

AKP, anayasa değişikliği Meclis'ten geçerse MHP tabanının referandumda nasıl hareket edeceğini merak ediyor. Bu nedenle ‘ülkücü' seçmenin nabzı için anket çalışması başlatıldı. MHP seçmeninin, sistem değişikliği konusundaki tavrı öğrenilecek. Ayrıca parti yönetiminin destek verdiği pakete tabanının sahip çıkıp çıkmayacağı sorusuna cevap aranacak. 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumda MHP yönetimi ile tabanı karşı karşıya geldi. Meclis'teki oylamada MHP Anayasa değişikliğine muhalefet etti.

Yüzde 15-20'nin kararı önemli

Ancak referandumda yüzde 58 evet oyu çıkarken, MHP tabanının büyük bölümü de AKP'nin teklifine onay verdi. Bahçeli'nin ‘hayır' bloğunda yer alması nedeniyle teşkilatlarda istifalar yaşandı. AKP dışında pakete sadece SP ve BBP destek vermesine rağmen yüzde 58 oy çıkması, ülkücü kesimin farklı hareket edebildiğini gösterdi. Milliyetçi/ülkücü oylar AKP-MHP ve BBP'de toplanıyor. Anayasa değişikliği konusunda yüzde 15-20 civarında olan bu kesimin kararı belirleyici olacak.