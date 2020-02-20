Üçüncü blok tartışmalarında İyi Parti belirleyici olacak iddiası

İyi Parti’den istifa eden milletvekillerinin “kurulacak yeni partilere” katılıp katılmayacakları tartışılırken, siyasette “üçüncü blok formülü” tartışılmaya başlandı.
İyi Parti içinde yerel seçimlerden bu yana “CHP’nin HDP ile bazı noktalarda yakınlaşmasının rahatsızlık yarattığı” ifade edilirken, partinin “SP, DP ve yeni partilerin dahil olduğu bir ittifak modelinde yer alabileceği” iddiasında bulunuldu. Bu hamleyi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de istifa etmeyi düşünen İyi Partililere "Tahriklere kapılmayın" mesajını verdiği kaydediliyor.
Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı’nın yanında Saadet Partisi (SP), Demokrat Parti (DP) ile Gelecek Partisi ve Ali Babacan’ın kuracağı partilerin yeni bir ittifakı oluşturabileceği, böylece “seçmenlerin bir üçüncü ittifaka yönelebileceği” değerlendirilirken, bu denklemde belirleyici gücün İyi Parti olacağına dikkat çekiliyor.
Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun kulis haberine göre İyi Parti içinde Ekrem İmamoğlu’nun kayyım atanan HDP’li belediyelere ziyareti, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ile birlikte Demirtaş’ın Devran isimli kitabından uyarlanan oyunu izlemeye gitmesi gibi durumların rahatsızlık yarattığının sık sık dillendirilmeye başlandığı belirtiliyor. Bunun İyi Parti’nin CHP ile olan ittifakı sonlandırabileceğine işaret edilirken, İyi Parti’nin, SP, DP ve yeni partilerin dahil olduğu bir ittifak modelinde yer alabileceği değerlendiriliyor. Bu hamleyi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de istifa etmeyi düşünen İyi Partililere "Tahriklere kapılmayın” mesajını verdiği kaydediliyor.
Öte yandan CHP kaynakları, CHP'nin içinde olmadığı bir ittifakın gerçekleşmeyeceği bilgisini verdi.