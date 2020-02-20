Üçüncü blok tartışmalarında İyi Parti belirleyici olacak iddiası

İyi Parti’den istifa eden milletvekillerinin “kurulacak yeni partilere” katılıp katılmayacakları tartışılırken, siyasette “üçüncü blok formülü” tartışılmaya başlandı.



İyi Parti içinde yerel seçimlerden bu yana “CHP’nin HDP ile bazı noktalarda yakınlaşmasının rahatsızlık yarattığı” ifade edilirken, partinin “SP, DP ve yeni partilerin dahil olduğu bir ittifak modelinde yer alabileceği” iddiasında bulunuldu. Bu hamleyi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de istifa etmeyi düşünen İyi Partililere "Tahriklere kapılmayın" mesajını verdiği kaydediliyor.

Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı’nın yanında Saadet Partisi (SP), Demokrat Parti (DP) ile Gelecek Partisi ve Ali Babacan’ın kuracağı partilerin yeni bir ittifakı oluşturabileceği, böylece “seçmenlerin bir üçüncü ittifaka yönelebileceği” değerlendirilirken, bu denklemde belirleyici gücün İyi Parti olacağına dikkat çekiliyor.