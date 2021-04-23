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Dünya

Kulis: Türkiye, İsrail ile ilişkilerini normalleştirme adımı olarak üst düzey davette bulundu

23 Nisan 2021 07:50

Türkiye’nin Mısır’ın ardından İsrail’le de ilişkileri normalleştirme girişiminde bulunacağı konuşulurken, kulislere göre ilişkilerde yumuşamanın ilk adımı olarak Türkiye’den İsrail’e üst düzey bir davet gitti. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz’in, 18-20 Haziran’da düzenlenecek birinci Antalya Diplomasi Forumu’na davet edildiği belirtildi.

Cumhuriyet’in kulis haberine göre, Steinitz’in daveti kabul etmesi durumunda İsrail’den Türkiye’ye yıllar sonra bakan düzeyinde bir ziyaret gerçekleşmiş olacak.

2010’daki Mavi Marmara kriziyle diplomatik gerilim yaşanan Türkiye-İsrail ilişkileri, 2016’da normalleşmiş ve karşılıklı büyükelçiler atanmıştı. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Temmuz 2017’de İstanbul’da düzenlenen 22. Dünya Petrol Kongresi’ne katılmak üzere Türkiye’ye gelmişti. Steinitz’in Antalya Diplomasi Forumu’na katılması durumunda dört yıl aranın ardından İsrail’den Türkiye’ye bakan düzeyinde ilk ziyaret gerçekleşmiş olacak.

Türkiye-İsrail ilişkileri, 2018’de ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının ardından yaşanan gerilimle yeniden kötüleşmişti. ABD’nin kararına yönelik protestolara İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesinde 62 kişinin yaşamını yitirmesi üzerine Türkiye, 2018 Mayısı’nda Tel Aviv’deki büyükelçisini Ankara’ya çağırmış, İsrail’in Ankara’daki büyükelçisinin de ülkesine dönmesini istemişti.

O tarihten bu yana diplomatik ilişkiler maslahatgüzar seviyesinde sürdürülüyor.

 

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