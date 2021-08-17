Kulis: Türkiye Afganistan’dan ABD başta olmak üzere Batı’nın yaptığı gibi apar topar çekip gitmeyecek

Hürriyet yazarı Hande Fırat, bugünkü yazısında Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından Ankara'da "üst düzey isimlerle" yaptığı görüşmesini aktardı.

Fırat, "Türkiye Afganistan’dan ABD başta olmak üzere Batı’nın yaptığı gibi apar topar çekip gitmeyecek. Zaten Türkiye hemen gitsin diye bir talep de yok" dedi.

Fırat, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte olduğu gibi uluslararası arenada tecride uğramak istemeyen hatta bu nedenle bazı komşularıyla ilişki düzenleyen Taliban’ın nasıl bir hükümet kuracağı önem taşıyor. Diğer yandan Taliban uluslararası arenada kabul edilmek istiyor.

Taliban ile müzakere etmek üzere Afgan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve eski siyasetçi Gulbeddin Hikmetyar’ın da aralarında bulunduğu koordinasyon konseyinin geleceği merak ediliyor. Ankara’daki bilgi Abdullah Abdullah ile Hikmetyar’ın Eşref Gani’ye, Taliban Kabil’e girmeden iki gün önce, “Sen git, gerilim artmasın” yönünde telkinde bulunduğu şeklinde.

Ankara siyasi sürecin tamamlanmasını beklemekten yana.

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Türkiye, Afganistan’da istikrar istiyor. İstikrarsızlığın, içsavaşın ya da Afganistan’ın terör örgütlerinin merkezi haline gelmesinden hem bölge ülkelerinin hem de göç yolundaki Türkiye’nin olumsuz etkilenmesinden endişe ediliyor. Göç konusunda Ankara-Tahran görüşmeleri sürdürülüyor. Doğu sınırı engebeli ve zor bir sınır. Bu nedenle doğuda tahkimat artırılıyor. Afganistan’da TİKA yatırımları ve Türk okulları da bulunuyor. Gelelim havaalanı meselesinde Ankara’da yapılan değerlendirmelere:

Taliban’ın uluslararası sistemle bağ kurmak istediği biliniyor.

Müslüman NATO üyesi Türkiye ile dolaylı ve arka kapı diplomasisi ile görüşmeler yapılıyor.

Türkiye’nin muharip gücü yok. Türk askerinin kalma amacı “istikrara katkı” olarak tanımlanıyor, anlatılıyor.

Taliban’ın teknik elemanı olmadığından, havaalanı için teknik eleman desteği isteyebileceği belirtiliyor. Görüşmelerin bu alanda yoğunlaşması gündemde.

Askerler ve diplomatik misyonun belli kadroları şu an Kabil’de görevlerinin başında.

Bundan sonrasını ise hem Afganistan’da kurulacak yönetimin yapısı hem de Türkiye-Taliban görüşmeleri belirleyecek."