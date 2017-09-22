Kulis: Tezkere metninde değişiklik olabilir

Kuzey Irak'ın 25 Eylül'de yapmayı planladığı ‘Bağımsızlık Referandumu’ öncesinde hükümet her türlü olasılığa karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün, TBMM’de bir gün sonra olağanüstü çağrı üzerine toplanıyor. Genel Kurul’da hükümete sınır ötesi operasyon yetkisi veren Irak- Suriye tezkeresinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması görüşmeleri yapılacak. Kulislerde, MGK’dan çıkacak kararlara göre, tezkere metninde değişiklik olabileceğinden söz ediliyor. Böyle bir değişikliğin tezkere metni yerine gerekçede yer alabileceğini söyleyenler de var. Ancak, Kuzey Irak referandumunun tezkere metnine yansıyacağına yönelik söylentiler dikkat çekiyor.

Ayrıca, siyasi partilerin tezkere konusundaki tutumları da netleşiyor. MHP tezkereye destek verirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'in, Kuzey Irak'taki referandum öncesinde Irak tezkeresinin görüşüleceği cumartesi günkü olağanüstü toplantıyla ilgili katıldığı bir televizyon programında, "Tezkerenin önemi kalkmış değil. Eski tezkereye destek vermiştik. Şimdilik, içeriğini bilmeden yorum yapamam. Önümüzdeki sürece bakacağız. MGK kararları yansıyabilir"" dedi. HDP’nin tezkereye destek vermesi beklenmiyor.

Yarın gerçekleşecek oturumda her hangi bir değişikliğe gidilmediği takdirde, daha önceki yıllarda da kabul edilen Suriye- Irak tezkeresi şöyle: