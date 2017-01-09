Kulis: Teröre karşı iki önlem; şüpheli mülteciler sınır dışı edilecek, Orta Asya ülkelerine vize uygulanacak

Hükümet, terör olaylarını gerçekleştiren yabancı sayısının artması ve sınırlardaki hareketlilikten yola çıkarak, yabancı uyruklularla ilgili önemli kararlar almaya hazırlandığı ileri sürüldü. Kulislere yansıyan bilgilere göre, Orta Asya ülkeleri vatandaşlarına vize koyulması gündemde ve Türkiye’de şüpheli ve riskli oldukları saptanan mülteciler de sınır dışı edilecek.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, yılbaşı gecesi İstanbul Reina’da 39 kişiyi öldüren teröristin Özbekistan pasaportlu çıkmasının ardından Ankara’da bir dizi toplantı yapıldı. Bakanlar Kurulu ve güvenlik toplantılarında, son bir yıl içerisinde Türkiye’deki terör eylemlerinin ikisinin Orta Asya ülkeleri vatandaşı IŞİD militanlarınca yapıldığı belirtildi.

Reina'da Orta Asya uyruklu

bir terörist saldırı gerçekleştirmişti

Suriyeliler taranıyor

Orta Asya’daki ülkelerden bazılarının vatandaşlarına vize konulması konusunda çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Türkiye’deki mültecilerin terör örgütleriyle ilişkileri ise ayrı bir çalışmanın konusu oldu. Verilen bilgiye göre, istihbarat, mültecilerle ilgili tarama yapıyor.

Özellikle Orta Asya ülkelerinin istihbarat birimlerinden, Türkiye’de ikamet eden herkes için yeniden bilgi isteniyor. Ancak, Türkiye’de ikamet eden ve sayıları 3 milyonu bulan Suriyeli mülteciler arasında terör olaylarına karışanlarla ilgili sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Bu kişilerin, Suriye kayıtlarına ulaşılamadığı için beyanları esas alınıyor. Bunun da sakıncalı olması nedeniyle istihbarat Suriyeli mültecileri de yakından takip ediyor.

Hareketlilik inceleniyor

Mültecilerin, ülkeye giriş çıkış yapma sıklığı, yaşamını sürdürdüğü şehir tercihi, ne sıklıkta ev değiştirdiği ve herhangi bir işte çalışıp çalışmadığı gibi bilgiler üzerinden inceleme yapıldığı belirtildi. Şüpheli hareketlilik ve riskli ilişkileri olanların da sınır dışı edilmesine ilişkin çalışma yapılmasına karar verildi.