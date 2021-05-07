Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede çerçevesinde tam kapanma planlandığı şekilde Ramazan Bayramı sonrasında biterse, normalleşme planı vaka sayılarına göre 3 aşamalı işleyecek.

17 Mayıs sonrası

HaberTürk gazetesinde yer alan kulis haberine göre, ilk olarak kısıtlamalardan en çok etkilenen restoran kafe vb işletmeler açık alanlarında (bahçe, cadde üzeri vb) hizmet verebilecek şekilde kapılarını açacak. Dış mekânı olmayan işletmelere belediyeler tarafından geçici imkânlar sağlanacak. İşletmelerde saat sınırı ise 21:00 olacak.

AVM’lerdeki ve diğer cadde mağazaları 29 Nisan öncesi düzende açılacak. Tek fark sadece pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak yani cumartesileri esnaf dükkanını açabilecek insanlar sokağa çıkabilecek. Bu dönemde de okullarda yüzü yüze eğitim başlatılamayacak. Sokağa çıkma yasağı ise sadece pazar günü uygulanacak.

1 Haziran sonrası

Önce 17 Mayıs sonrası sadece pazar günü uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kaldırılacak. Yaz sezonunun da başlamasıyla artık tam normalleşmeye bir adım daha yaklaşılmış olacak. Tüm eğlence mekanları ülke genelinde yeme içme yerleri de dahil olmak üzere artık saat 22:45’e kadar açık tutulabilecek. Yine tüm işletmeler açık alanlarda hizmet verecek şekilde faaliyet sürdürebilecek. Tatil kısıtlamaları da sona erecek. Eğitim kurumları bu süreçte de kapalı olmaya devam edecek ve uzaktan eğitim ile dönem sonlandırılacak.

1 Temmuz sonrası

Bu tarihten sonra aşılama oranlarındaki artışın da katkısıyla artık tüm kısıtlamalarda önemli ölçüde sonlandırmaya gidilecek. Yeme içme mekanlarının kapalı alanları da hizmete açılabilecek. Hemen hemen tüm yasaklar kaldırılırken eğitimde kapıların açılması artık eylüle kalacak.

Vaka tablosunun kötüye gitmesi hâlinde ise tedbirler ağırlaştırılacak. Vaka sayıları düşüşe geçmezse toplumun büyük bir kısmı aşılanana kadar yeni tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor.