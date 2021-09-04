Kulis: SPK Başvekili Arvas'ın görevden alınmasında Başkan'la sürtüşmesi etkili oldu; kararı Bakan Elvan verdi, devamı gelecek...

T24 Ekonomi Servisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla ekonomi bürokrasisinde yapılan atamalarda en çok ilgiyi TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun’un görevden alınması çekti. Oysa gölgede kalan bir başka görevden alma onun kadar iginç: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Vekili Taha Meli Arvas da koltuğunda bir yılı tamamlamadan görevden alındı.

Taha Meli Arvas, çok değil, 11 ay önce SPK’da görevden alınan Talat Ulussever’in yerine atanmıştı. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Arvas, Özyeğin Üniversitesi’nde ders veriyordu…

Arvas’ın eski SPK Başkanı Vedat Akgiray’a yakın bir isim olduğu söyleniyor. Bir başka iddia, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile Arvas’ın anlaşamadığı, aralarında sürtüşme yaşandığı yönünde… Arvas’ın ekonomi bürokrasisinde, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yakınlığıyla bilinen bazı isimlerle yakın ilişkisinin olduğu, bunun SPK yönetimini rahatsız ettiği de konuşuluyor…

Ekonomi kulislerinde konuşulan bir başka nokta, Taha Meli Arvas’ı, bir yılını bile doldurmadan görevinden alınması kararını Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın verdiği şeklinde. Bunun başlangıç olduğu, sırada para politikasının oluşturulmasında çok etkili bir bir başka bürokratının olduğu iddia ediliyor.

Ankara’da farklı ekipler arasında bir çekişme ve “dirsek savaşı” yaşanıyor…