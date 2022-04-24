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Kulis | Sosyal medya kanunu AKP'ye ikiye böldü

"Sürece MHP de dahil oldu"

24 Nisan 2022 12:01

AKP’nin 'dezenformasyonla mücadele' adını verdiği sosyal medya kanunu çalışmalarının partiyi ikiye böldüğü iddia edildi. 

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde, "Bazı siyasetçiler bu konuda dünyada birçok örnek olduğunu söyleyip 'mutlaka çıkarılması gerektiğini' savunurken bazı siyasetçilerse, “Türk Ceza Kanununda bu konuyla ilgili yeterli düzenleme var, yeni bir kanuna gerek yok” diyor. Ancak görünen o ki kanununun çıkarılmasını isteyenler kazanmış görünüyor. Edinilen bilgiye göre AKP'nin yürüttüğü çalışmada yaklaşık 70 maddelik bir taslak ortaya çıktı. İnternet medyası ile ilgili düzenlemeler de içerecek kanun teklifi çalışmasının olgunlaştırılma sürecine MHP’nin de dahil olduğu bilgisi var. Teklifin bu yasama yılı bitmeden Meclis’ten geçirilebileceği ifade ediliyor." ifadesi kullanıldı. 

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