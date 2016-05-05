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Politika

Kulis: Oktay Vural yakın çevresine 'MHP diye bir parti kalmadı' diyor

Oktay Vural ve Bahçeli arasında bir süredir gerginlik yaşadığı öne sürülmüştü

05 Mayıs 2016 13:43

“Kurultay 18 Mart 2018’dir” başlıklı deklarasyona imza atmadığı için genel merkezle arasında iplerin koptuğu iddia edilen MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural’ın “grup başkanvekilliği görevinden istifa etmeye hazırlandığı” ancak Devlet Bahçeli’nin övücü sözü üzerine bir süreliğine vazgeçtiği iddia edildi. Vural'ın yakın çevresine "Süreç böyle gitmez. En başından kurultay yapılmalıydı. MHP diye bir parti kalmadı" dediği de iddialar arasında.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun MHP Genel Merkez'ine dayandırdığı iddiasına göre, Bahçeli, uzun süreden bu yana Vural’daki “rahatsızlıktan haberdardı.”

Parti kurmayları Bahçeli’nin, o süreçte, zaman zaman yakın çevresine de süreçle ilgili rahatsızlıklarını dile getiren Vural’ın “kafa karışıklığı yaşadığından bir şans verdiği” değerlendirmesi yapılırken Bahçeli’nin Vural’a “ikinci bir şansı da önceki gün grup toplantısının ardından yaptığı sahiplenen açıklamayla” verdi. Kurmaylara göre Bahçeli “Vural’a ikinci bir şans vererek, hem kritik dönemde Meclis grubunda yaşanabilecek bir hareketliliğin önüne geçmek istedi hem de ‘Her şeye karşın senin arkanda duruyoruz, sen kimin arkasındasın? Seçimini yap’ mesajı vermek istedi.

 

"MHP diye bir parti kalmadı"

 

Vural ise istifaya ilişkin yakın çevresine, “Bir karar aldım ancak bu noktada Genel Başkan’ın tutumu kararı netleştirecek” dediği de ileri sürüldü. Süreç böyle gitmez. En başından kurultay yapılmalıydı. MHP diye bir parti kalmadı. Parti çok yıprandı ve yıpranmaya da devam ediyor. O yüzden testi kırıldı, geri dönüş yok.”

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