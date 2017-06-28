Kulis: OHAL Komisyonu haftaya işbaşı yapıyor

Darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilen 105 bin asker, polis ve memur ile kapatılan 5 bin dernek, vakıf ve şirketin itirazlarını görüşecek OHAL Komisyonu'nun haftaya işbaşı yapacağı öğrenildi.

Hükümetin OHAL kapsamında 23 Ocak 2017’de KHK ile kurduğu OHAL Komisyonu, 1 ayı aşkın süredir devam eden hazırlık çalışmalarını tamamladı. Habertürk gazetesinden Fevzi Çakır'ın edindiği bilgiye göre; Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş başkanlığındaki Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Karagöz, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Hâkim Esat Işık, Danıştay Tetkik Hâkimi Murat Aytaç, Mülkiye Başmüfettişi Hasan Işıldak, MEB Atama Daire Başkanı Mustafa İkbal ve Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Salih Tanrıkulu’ndan oluşan komisyon; itirazların nasıl ele alınacağına ilişkin çalışma usul ve esaslarını belirledi. Komisyonun yol haritası olacak usul ve esaslar önümüzdeki hafta Resmi Gazete’de yayımlanacak, hemen ardından başvuruların alınmasına başlanacak.

İnternetten başvuru

Komisyona 110 bin dolayında başvuru gelmesi bekleniyor. Bunların 105 bini, şu ana kadar OHAL kapsamında çıkarılan KHK’larla kamudan ihraç edilen asker, polis ve memurun itirazlarına ilişkin olacak. 5 bin dolayındaki başvurunun ise kapatılan dernek, vakıf, şirket gibi tüzel kişilikler için yapılması bekleniyor. Komisyona başvurular valilikler ve ilişik kesen kurumlar aracılığı ile yapılacak. Ancak komisyon süreci hızlandırmak için internet sitesi üzerinden de başvuru kabul edecek. KHK işlemleri nedeniyle idare mahkemelerinde devam eden yargılama dosyaları da komisyona gönderilecek. Komisyon mükerrer başvuruları birleştirerek, tek esas üzerinden karara bağlayacak. Komisyonun başvuruları hakkaniyet ilkesi gereği KHK’ların yayımlanma tarihini dikkate alarak incelemeye alacağı belirtildi. Buna göre, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından ilk çıkarılan 667 sayılı KHK uyarınca ihraç edilenlerin başvuruları öncelikli değerlendirilecek.

7 üyeye 200 kişilik ekip

Komisyona Anayasa değişikliği ile kapatılan Çankaya Merasim Sokak’ta bulunan Askeri Yargıtay binası tahsis edildi. Başbakanlık ekipleri binadaki bilgisayar ve diğer ekipmanların altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Komisyonun sekretaryasında görev yapacak uzman personelin belirlenmesine dönük çalışmalarda da son aşamaya gelindi. Komisyon bünyesinde müfettişler, raportörler, hesap uzmanları, tetkik hâkimleri ve katiplerden oluşan 200 kişilik bir ekip görev yapacak. Güvenlik soruşturmasından geçen personel, kurumları ile kısa sürede ilişiklerini keserek, komisyon çalışmalarına katılacak.

Nasıl çalışacak?

OHAL kapsamındaki KHK’larla gerçekleşen işlemlere ilişkin başvuruları 2 yıl süreyle değerlendirecek olan komisyon, incelemelerini dosya üzerinden yapacak ve başvurunun reddine veya kabulüne karar verebilecek. Komisyonun kararlarına karşı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilecek.