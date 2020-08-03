Kulis: Muharrem İnce, "Yeni bir Cumhuriyetçi toparlanma şart; 4-5 aylık bir süreçte birinci parti olacak bir hareket yaratılabilir" görüşünde

Yeni bir parti kuracağı iddia edilen CHP'li Muharrem İnce'nin kulislerde kendisine yakın isimlere CHP yönetiminden şikâyet ettiği konuşuluyor. "CHP de iyi yönetilmiyor. CHP’nin bugünkü durumu iktidara meşruymuş havası veriyor. Yeni bir Cumhuriyetçi toparlanma şart" dediği belirtilen İnce'nin ayrıca, "Türkiye bu gidişe mahkum değil. 4-5 aylık bir süreçte birinci parti olacak bir hareket yaratılabilir" görüşünü dile getirdiği ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, eski CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yakın çevresi ile yaptığı görüşmelerde, "Türkiye iyi yönetilmiyor. Memnun değilim. İktidar kötü ama muhalefetten de memnum değilim. AKP iktidarının önceki yıllarda ülkeye verdiği zararlardan sorumlu olanların yeniden umut haline getirilmesi kabul edilemez" dediği öğrenildi.

İnce, söz konusu iddiaların kamupyuna yansımasının ardından, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

“Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar.”

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