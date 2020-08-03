"Yeni parti kurmak için CHP kurultayından sonra çok talep aldığını söyleyen Muharrem İnce, kararını ağustos ayında netleştirecek"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen ve yaptığı açıklamada söz konusu haberleri yalanlamayan Muharrem İnce ile ilgili kulislerde konuşulanları aktardı.

Nabız yoklayan İnce'nin parti kurma konusunu gündemine aldığını ve bayramdan sonra ekibini toplayarak kararını netleştireceğini ifade eden Selvi, "Yakın kurmaylarına 'Kurultaydan sonra çok talep alıyorum' dediği söyleniyor" dedi.

İnce'nin yakın ekibinin potansiyeli belirlemek için iki ayrı kamuoyu araştırma şirketine anket yaptırdığını söyleyen Selvi, "Muharrem İnce parti kursa oy verir misiniz' sorusuna yüzde 7 ve yüzde 9.5 oranında 'evet' yanıtı verildiği belirtiliyor" dedi.

Selvi yazısının devamında ise şunları kaydetti:

"2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiasını sürdüren İnce’nin, Kılıçdaroğlu’nun rakipsiz kaldığı CHP kurultayından sonra parti kurmak için nabız yoklamaya başladığı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun yeni parti kurma konusunda takınacağı tavrı merak eden Muharrem İnce’nin kararını ağustos ayında netleştireceği söyleniyor."

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