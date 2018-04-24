Kulis: Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'na, "Kazanamazsam milletvekili de olamam, benden kurtulursun" dedi

Türkiye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin işareti ile 24 Haziran'da erken seçime giderken partilerin cumhurbaşkanı adayları belli olmaya başaldı. CHP'nin adayı henüz açıklanmazken kulislerde adaylık için ismi anılan Yalova Mileltvekili Muharrem İnce'nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, “Kazanamazsam zaten milletvekili de olamam. Benden kurtulmuş olursun. Eve gidip oturacağım" dediği ileri sürüldü. Kılıçdaroğlu'nun bu sözler karşısında güldüğü belirtildi.

CHP’de genel merkezin yaptırdığı anketlerden ilk sıralarda çıktığı belirtilen Muharrem İnce ile Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in Parti Meclisi (PM) toplantısında değerlendirileceği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı adaylarından daha önce adı öne çıkan İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin de toplantı gündemine geleceği ifade edildi.

İnce: Düşük profilli cumhurbaşkanı adayı partiye oy kaybettirir

Öte yandan geçen günlerde Muharrem İnce’nin AKP’nin birinci turda kazanma hesabı yaptığına dikkat çektiği cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na düşük profil adayı uyarısı yaptığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre İnce’nin, “Düşük profilli bir adayla gidilirse partinin yüksek oy alması mümkün olmayacaktır aksine oy azalması olabilir" dediği ayrıca her partinin ilk turda kendi adayını göstermesine ilişkin yapılan değerlendirmelerine karşı çıktığı belirtildi. Görüşmede İnce’nin ikinci tura oynamanın yanlış olacağına dikkat çektiği ve AKP’nin birinci turda bitirmek isteyeceğini vurguladığı belirtildi.

CHP’nin birinci turda geniş bir ittifakın adayı olarak gitmemesi halinde SP gibi çok sayıda partinin milletvekili çıkaramayacaklarına dikkat çektiği ve “Oysa tek bir adayla birinci tura gidilirse, baraj engeli olmayacağı için bu partiler barajı geçme fırsatı elde ederler. Gelin bunu halka anlatalım tek bir adayla çıkalım" dediği öğrenildi.

"Benden kurtulursun"

Cumhurbaşkanı adayının yaratacağı rüzgâr üzerinden oy alınacağını ifade eden İnce’nin” Cumhurbaşkanı adayı rüzgâr yaratmazsa parti oy kaybına uğrar. Düşük profilli aday doğru değil” dedikten sonra adaylık talebini dile getirerek, “Kazanamazsam zaten milletvekili de olamam. Benden kurtulmuş olursun. Eve gidip oturacağım” sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu güldürdüğü söyleniyor.

CHP Genel Başkanı, bugün partisinin grup toplantısına katıldıktan sonra parti genel merkezinde PM üyeleriyle bir araya gelecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, olağanüstü toplanacak PM'nin tek gündem maddesinin seçim olduğunu söylemişti.