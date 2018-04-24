Kulis: Muhalefet, “301 milletvekilini alan ittifak, ‘Meclis çoğunluğu elimizde, istikrar için Cumhurbaşkanlığı'nı da verin' deme hakkına sahip olacak” diyor

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 24 Haziran'da gidilicek erken seçim sonuçlarına ilişkin olarak "Meclis’te 301 milletvekilini alan ittifakın, “Meclis çoğunluğu elimizde, istikrar için Cumhurbaşkanlığı’nı da verin” deme hakkına sahip olacağını vurguluyor" dedi.

Sarıkaya'nın "301 hesabı..." başlığıyla yayımlanan (24 Nisan 2018) yazısı şöyle:

Meclis’in dünkü 23 Nisan özel oturumunda yaşanan gerilim de gösteriyor ki seçim zemini sert geçecek.

Eğer siyaset kurumu gerilimi azaltma yoluna gitmez ise tarih de tanıktır ki ortamı geren sandıktan zararlı çıkar.

Siyaset satrancını suhuletle oynayan kazanır...

Son dönemde yaşananlar da bunun göstergesi...

AK Parti ile MHP ittifakı ve ardından gelen erken seçim kararı siyaset satrancının iyi hamleleriydi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, hem bugün hem de gelecek açısından partisi için kazançlı oyun kurucu oldu.

Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 milletvekilini verdiği İYİ Parti hamlesi geldi.

Türk siyasi hayatında hep bir partinin başka bir partiden milletvekili ayartmak için uğraş verdiğine tanıklık edilirken, CHP bizzat milletvekilini yolladı.

Bu da YSK engelini aşmakla kalmadı, aday olması halinde İYİ Parti Lideri Meral Akşener’i 100 bin imza zahmetinden kurtardı.

Aranan uzlaşı

Şimdi de yeni bir satranç hamlesi ortak üretiliyor...

Bu uğraş ise daha önce de bu sütunda birkaç kez bahsettiğim, “sıfır baraj ittifakı”nı oluşturmak...

İkinci olarak da Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin karar sürecini tamamlamak.

Bugün de İYİ Parti’yi ziyaret edecek olan Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu’nun dünkü CHP ziyaretinin temelinde de bu arayış vardı.

Görüşme sonrası SP Lideri Karamollaoğlu ile konuştum; ortaya konulan bütün formüller için bir uzlaşı aradıklarını söyledi.

CHP, İYİ Parti ve HDP yetkilileriyle de yaptığım konuşmamdan çıkardığıma göre aranan uzlaşı iki kanallı, çok damarlı...

İlki Cumhurbaşkanı adaylığı var; SP 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün üzerinde uzlaşılmasını istiyor.

Bu formüle göre seçime katılan AK Parti, MHP ve BBP dışında kalan partiler, bağımsız aday olarak çıkacak Gül üzerinde mutabakatını açıklayacak.

CHP bunu reddetmiyor...

Karamollaoğlu’nun bugünkü ziyareti öncesi adaylık konusunda dün de yazılı bir açıklamayla ısrarını sürdüren İYİ Parti Lideri Akşener’in ikna edilmesini istiyor.

Akşener ise “Eğer tek aday çıkarsa iki kutuplu seçim Erdoğan’ın işine yarar; çok aday olursa seçmen kendi adayına yönelir” diyerek çok adayın olmasını savunuyor.

HDP de benzer görüşte, tek adayın olması halinde bunun Erdoğan’ın işine yarayacağı düşüncesi hâkim.

Karar bugün Karamollaoğlu ile Akşener arasında yapılacak görüşme sonrası bütün liderlerin birlikte veya ayrı ayrı yapacakları görüşmeye kalacağa benziyor.

Meclis'i alan

İkincisi ise parlamentoyla ilgili; CHP, “sıfır baraj ittifakı”nı savunuyor...

CHP, İYİ, SP, DP, HDP’nin, eğer uygun görülürse Vatan ve Bağımsız Türkiye’nin de içine alınacağı büyük ittifakı istiyor.

Artık oyların D’Hondt sistemindeki önemine işaret ederek Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa parlamento çoğunluğunun önemli olacağına vurgu yapıyor.

Yani, “Parlamentoyu alan ikinci turu da alır” görüşünü savunuyor.

Meclis’te 301 milletvekilini alan ittifakın, “Meclis çoğunluğu elimizde, istikrar için Cumhurbaşkanlığı’nı da verin” deme hakkına sahip olacağını vurguluyor.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedilse dahi TBMM’de 301 milletvekilini alan tarafın Meclis’te KHK’ları engelleme, kanunları değiştirme hakkına kavuşacağını da anımsatıyor.

İYİ Parti ise HDP açısından tabanında sıkıntı yaşayacağını belirtiyor.

Yeni sisteme geçişin ilk adımı atılırken, siyaset de uzun yıllar sonra ilk kez iyi satranç oynuyor.