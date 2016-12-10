Kulis: MHP'liler "Madem fiili durumu yasal hale getireceğiz, yürürlüğe girmesi için 2019 beklenmemeli" diyor

MHP ile anayasa değişikliğinde uzlaşan AKP’nin bugün TBMM Başkanlığı'na sunması beklenene anayasa değişikliği tasarısının 20 maddeden oluştuğu iddia edildi. Kulislerden edinilen bilgilere göre, MHP’lilerin “Madem fiili durumu yasal hale getireceğiz, o zaman 2019 beklenmemeli, yetki ve cezai sorumluluk hükümleri hemen yürürlüğe girmeli” görüşünü dile getirdi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberi şöyle:

Yeni anayasa konusunda iki parti arasında görüşmeleri sürdüren AKP’li Abdülhamit Gül ile MHP’li Mehmet Parsak’ın bugün ortak bir basın toplantısı düzenleyerek öneriyi açıklamaları bekleniyor.

Mevcut anayasada, bakanlar ile başbakanın Yüce Divan’da yargılanabilmesi için 55 milletvekilinin soruşturma önergesi vermesi gerekiyor. Önergenin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi durumunda soruşturma komisyonu kuruluyor. Soruşturma komisyonunun raporu TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüyor. Bakan ve başbakan, gizli oylamada 550 milletvekilinin salt çoğunluğunun en az (276) ‘evet’ yönünde oy kullanması durumunda Yüce Divan’a gönderilebiliyor. Anayasa değişikliğiyle ‘yürütme organı’nın ‘tek başı’ olacak cumhurbaşkanının Yüce Divan’a sevki için ise 3 aşamalı bir yöntem belirlendi. Buna göre, cumhurbaşkanı hakkında soruşturma önergesi verilebilmesi için salt çoğunluk, komisyonun kurulabilmesi için beşte üç, Yüce Divan’a sevk için ise üçte iki çoğunluk aranacak. Milletvekili sayısının 550 olarak korunması durumunda bu sayılar, 276, 330 ve 367 olacak. Milletvekili sayısının 600’e çıkarılması durumunda ise çoğunluk sayıları 301, 360 ve 400 olarak uygulanacak.

Bakanlar Kurulu kalkıyor

Yeni sistemde, Başbakanlık’ın yanısıra ‘Bakanlar Kurulu’ kavramı anayasadan çıkarılacak. Cumhurbaşkanının bakanları atamasına ilişkin düzenlemede milletvekilleri arasından ya da dışarıdan ayrımı yapılmayacak, inisiyatif cumhurbaşkanında olacak.

AKP kurmayları, dün öneriye ilişkin çalışmayı sürdürürken MHP’liler “Madem fiili durumu yasal hale getireceğiz, o zaman 2019 beklenmemeli, yetki ve cezai sorumluluk hükümleri hemen yürürlüğe girmeli” görüşünü dile getirdi.