Kulis: MHP'li yönetici "Firelerin tamamının bizden olduğunu söyleyen AKP'lileri uyardık" dedi

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Genel Kurul'da görüşülen anayasa değişikliği teklifinin görüşülmeye başlanması için yapılan oylamada 338 "evet" oyunun çıkmasının ardından AKP ile MHP'li vekiller arasında "fire" tartışması çıktığını öne sürdü. Sarıkaya, MHP yöneticilerinden birinin "Firelerin tamamının bizden olduğu yönündeki açıklamaların ileriki oylamalarda sorun yaratacağı konusunda AK Parti'yi uyardık" dediğini iddia etti.

Muharrem Sarıkaya'nın "Dokuz işi arayışı" başlığıyla yayımlanan (11 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Anayasa değişiklik teklifinin ilk adımında 14 firenin ortaya çıkmış olması AK Parti ve MHP yönetimi açısından da sürpriz oldu.

Maddelerine geçilmesine ilişkin ilk oylama sonucunun kritik eşik olan 330’un biraz üzerinde, 338 oyla sonuçlanması ikinci turda maddeleri riske sokacağı kaygısını ortaya çıkardı.

Aktarıldığına göre, iki parti yöneticileri birlikte yaptıkları ilk değerlendirmede “Hayır” oyu veren 14 kişiyi masaya yatırdı.

MHP’den 5 milletvekilinin oylamada ret oyu vereceğini daha önce açıkladığı dikkate alındığında, ret veren 14 vekilden geriye kalan 9’unun kim olduğu üzerinde yapılan değerlendirmeden sonuç alınamadı.

AK Parti yönetiminden dün sabah gelen “Fireler MHP’den” açıklamaları ise yeni bir tartışma yarattı.

MHP yöneticilerinden biri, “Firelerin tamamının bizden olduğu yönündeki açıklamaların ileriki oylamalarda sorun yaratacağı konusunda AK Parti’yi uyardık” dedi.

Çatlağı genişletir

Buna neden de lideri Bahçeli oyunun rengini açıkladığı için MHP’de birçok milletvekilinin teklife kabul oyu veriyor olması.

Nitekim dün içlerinden biri, “Genel Başkan’ın bir bildiği vardır diye ‘Evet’ diyorum, yoksa babam mezardan çıksa bu teklife oy vermem” diyerek “kerhen evet” dediğini açıkladı.

MHP yönetimi içerideki sıkıntıyı bildiği için, “Firenin tamamı MHP’den geldi” açıklamalarının, “kerhen evetçi” milletvekillerini, “Madem bizde fire çok, ben de destek vermeyeyim” yönünde etkileyeceğinden endişe ediyor.

Buna karşın, 14 fireden tespit edilemeyen 9’unun tamamı olmasa da ağırlıklı bölümünün MHP’den geldiği kabul görüyor.

Kritik maddeler

Bundan dolayı ilk turda olmasa da ikinci turda firenin mümkün olduğu sınırın en altına indirilmesi için gayret gösteriliyor.

Özellikle de ikinci turda 330’un altında kalarak düşmesi halinde, diğer maddeleri bir anlam ifade etmeyecek olan teklifin 8 ile 12 arasındaki maddelerinde hassas davranılıyor.

Çünkü bu maddelerden birinin ikinci turda 330’un altında kalması sistemi bozacağından teklifin geri çekilmesi gibi bir zorunluluk doğuracak.

Teklife karşı çıkanlar da bu maddelere yoğunlaşıyor; özellikle Cumhurbaşkanı’na Meclis’i fesih yetkisi veren 11’inci maddesine odaklanıyor.

Mahkemeye giderse

HDP teklife destek verenlerin çıkacağı kaygısıyla oylamaya katılmama kararı alırken, CHP ise üniter-milliyetçi duygular üzerine söylem geliştiriyor.

CHP ayrıca Anayasa gereği gizli yapılması gereken oylamadaki ihlalleri Anayasa Mahkemesi’ne taşımak için cep telefonları ve video cihazlarıyla görüntü topluyor.

CHP’yi buna iten neden ise 2010’daki oylamada da gizlilik ihlalinin yaşandığı gerekçesiyle gittiği AYM’nin, “Gizlilik ihlali teklifin birinci oylamasında yaşanmıştır, ayrıca yeterli kanıt da yoktur” hükmüyle başvurusunu reddetmesi.

CHP, AYM’nin kararını, “İhlal 2. oylamada ve kanıtlı olursa iptal ederim” diye okuduğu için kanıt topluyor.

Anayasa teklifi görüşmesi taktik savaşlarının yanında sert geçiyor.