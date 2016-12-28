Kulis: MHP'de çatlak; anayasa değişikliğine "Hayır" diyeceğini açıklayan vekilin istifası istendi

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uzlaşmaya vardığı anayasa değişikliği teklifine "Hayır" diyeceğini açıklayan MHP’li Kadir Koçdemir’in 'FETÖ' bağlantısı olduğu iddia edildi. MHP’den üst düzey bir yetkili Koçdemir hakkında, "İçimizdeki kripto vekillerden biriydi" iddiasında bulundu. Geçen hafta istifası istendiği öğrenildi.

Cumhuriuyet'ten Selda Güneysu'nun kulis haberi şöyle:

Anayasa değişiklik teklifine "hayır oyu" vereceğinin sinyalini veren Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir’in MHP Genel Merkezi’nce, açıklama yapmadan bir hafta önce istifasının istendiği ortaya çıktı. Genel Merkez’in Koçdemir’in istifasını istemesinin nedeninin de "kendisiyle ilgili partiye iletilen dosya olduğu" ileri sürüldü. Koçdemir ise dün yine resmi Twitter hesabından bir açıklama yaparak, anayasa teklifini "tiranlık" olarak nitelendirdi.

MHP’de Koçdemir çatlağı giderek derinleşiyor. MHP’nin 15 Temmuz öncesi olağanüstü kurultay sürecinde "muhalif" kanatta yer almayan Koçdemir, önceki gün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, anayasa değişiklik teklifini sert bir dille eleştirmiş ve teklife ilişkin Meclis Genel Kurul’daki oylamada "hayır oyu" vereceğini işaret etmişti. Koçdemir, dün de teklife ilişkin açıklamalarını sürdürdü.

"Tiranlıktır"

Koçdemir, resmi Twitter hesabından dikkat çeken şu açıklamayı yaptı:

"Teklif anayasa hukuku tekniği bakımından üzerinde konuşulmayacak derecede kötü ve tutarsız bir metindir. Tekliften sonra, Türkiye’de bir sistemden söz etmek oldukça zor olacaktır. Modern demokrasinin ayırt edici özelliği çoğunluğun iradesinin hukuk içinde hayata geçmesidir. Teklif bunu ortadan kaldırmaktadır. Hukuk devletinin bulunmadığı çoğunluğa dayalı yönetimin adı tiranlıktır. Ancak kuvvetler ayrılığı ve bilhassa yargının bağımsızlığı halinde demokrasiden söz edilebilir. Teklif, kuvvetler ayrılığı ve demokrasiyi sona erdirmektedir. Dünya böylesi hükümet sistemlerine veda edeli iki yüzyıl oldu.”

İstifası istenmiş

Bu arada MHP Genel Merkezi’nin ise geçen hafta Koçdemir’den istifasını istediği ortaya çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çeşitli bilgileri içeren dosyanın ulaşmasının ardından Koçdemir izlemeye alındı.

Koçdemir’in TBMM’de anayasa değişikliğinden duyduğu rahatsızlığı çevresiyle paylaşmaya ve kulis yapmaya başlamasının ardından 15 Temmuz sonrası "İçimizdeki FETÖ’cüleri temizleriz" diyen Bahçeli harekete geçti. Bir genel başkan yardımcısı geçen hafta TBMM’ye gelerek Koçdemir’le iki kez özel görüşme gerçekleştirdi. Koçdemir, ne yapmak istediğini soran genel başkan yardımcısına düşüncelerini anlatarak, "Bu teklife evet oyu verirsek çocuklarımıza ne diyeceğiz, nasıl yüzüne bakacağız" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Koçdemir’e "Eğer genel merkezin bu politikasını onaylamıyorsan istifa et. Doğru olan da budur" dendi.

'Uyuyan hücre'

Genel merkez, Koçdemir’in tweet atmadan önce genel merkez tarafından istifasının istendiği bilgisini doğruladı. MHP’den üst düzey bir yetkili Koçdemir için, “İçimizdeki kripto vekillerden biriydi” iddiasında bulundu.