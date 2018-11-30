Kulis: MHP 'sıkıntılı' illerde adayları yenileyebilir

AKP ve MHP’nin yerel ittifakında, AKP’nin “adaylarla ilgili sıkıntı yarattığı” ileri sürülen Adana, Manisa ve Isparta gibi illerde “MHP’nin aday değiştirebileceği” konuşuluyor. Partide, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “açıkladığı adaylardan geri dönüş yapmayacağı” belirtilse de “MHP’nin ittifak ruhunu ve uyumu dikkate aldığından AKP kanadından adaylarla ilgili gelen önerileri de dikkate alabileceği” ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'yun haberine göre 6 büyükşehir, 10 il ve 34 ilçede adaylarını açıklayan MHP’de, AKP ile ittifakta sıkıntılı illerde MHP’nin aday değişikliğine gidebileceği belirtildi.

"AKP ile ittifakın yeniden başlamadan önce MHP’nin Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarının da hazır olduğunu, ittifak olmaması halinde bu illerde de MHP’nin aday çıkaracağına” dikkat çeken MHP’li kurmaylar, ancak ittifak ile birlikte Genel Başkan Bahçeli’nin teşkilatlara yönelik uyarısını da anımsatıyor. Bahçeli’nin yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’na ilişkin olarak teşkilatlara gönderdiği açıklamada, “Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun hareket edin. İttifakın oyunun da yüzde 52’nin altına düşmemesi için çok çalışın” dediğine vurgu yapılırken, “MHP’nin Cumhur İttifakı’nın ruhunu zedeleyici hiçbir tavır içinde olmayacağına” da işaret ediliyor.

Bu kapsamda MHP’de, “AKP ile ittifakta sıkıntı yaşanan Adana, Manisa ve Isparta gibi illerde “adaylar üzerinden yeniden bir değerlendirmenin yapılabileceği” belirtiliyor. MHP’de, bazı adaylar ile ilgili “tabanın açıklanan adayları istemeyeceği gibi bir durumun söz konusu olması halinde, MHP’nin tabanın istek ve dileklerini dikkate alacağı” belirtilirken, ancak Bahçeli’nin “açıkladığı adaylardan geri dönmeyeceği, bu konuda tavır değiştirmeyeceği” de belirtiliyor.

Sözlü Genel Merkez’de

MHP’nin aday listelerini YSK’ye teslim edinceye kadar “açıklanan adaylar üzerinde, tabandan gelen tepkiler üzerine aday değişikliği yapabileceği” de konuşulurken, AKP kanadından Cumhur İttifakı’na ilişkin “İki parti ittifak yapsa da Adana’da, yeniden aday gösterilen Hüseyin Sözlü ile kazanamayız” açıklamalarının ardından da mevcut Belediye Başkanı Sözlü’nün sık sık MHP Genel Merkezi’ne gelmesi dikkat çekti. MHP’de, “Sözlü’nün adaylığını AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in “istemediği” değerlendirmeleri de yapılıyor.