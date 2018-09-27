Kulis: MHP, İzmir ve Ankara'da da belediye başkan adayı göstermeyecek

Yeniçağ Gazetesi yazarı Batuhan Çolak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Ankara ve İzmir'de de yerel seçimlerde belediye başkanı adayı çıkarmayacağını iddia etti. MHP, daha önce İstanbul'da büyük için belediye başkan adayı göstermeyeceğini açıklamıştı.

Halk TV canlı yayınında Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Yeniçağ yazarı Batuhan Çolak, Ankara kulislerinden aldığı son bilgileri paylaştı. Çolak, MHP 'nin sadece İstanbul değil, Ankara ve İzmir'de de büyükşehir belediye başkan adayı göstermeyeceğini iddia etti.

Çolak, MHP'nin tek amacının 24 Haziran seçimlerinde AKP ile yaptığı Cumhur İttifakı'nı sürdürmek olduğunu ileri sürdü.