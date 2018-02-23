Kulis: MHP ittifaktan hoşnut, AKP'liler vekil sayısı düşecek diye hayıflanıyor

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir araya gelen MHP-AKP ittifakını değerlendirdi. MHP'nin yapılan ittifaktan memnun olduğunu kaydeden Sarıkaya, ittifakın yasal zemine bağlanmasıyla birikte AKP'de hayıflanmaların başladığını belirtti. Sarıkaya, AKP içerisinden etkin bir yöneticinin, "İttifakta MHP’nin mevcudun daha fazlasını alacağı kesin. Belki yıllardır hiç milletvekili çıkaramadığı yerlerde D’Hondt bölünüm sonucunda bir milletvekili kazanacak. Bunu sorun eden arkadaşlarımız var; biz de onlara, ‘Belki 3-5 milletvekili eksiğimiz olacak ama unutmayın ki Cumhurbaşkanlığı da yarım puanla kazanılıyor; % 49.5 ile hükümet kaybediliyor’ hatırlatması yapıyoruz..." dediğini aktardı.

Muharrem Sarıkaya'nın, "İttifak kime yarar?" başlığıyla (23 Şubat 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

AK Parti-MHP’nin ortak hazırladığı uyum yasalarıyla getirilmek istenen hükümler aslında TBMM için çok yeni değil.

Teklifte yer alan maddelerin bazıları 2 ay önce Meclis’e geldi; eleştiriler üzerine 4 partinin uzlaşısıyla geri çekildi.

Ancak uyum yasalarıyla yeniden geldi.

Tartışmanın ana ekseninde de “ittifak” düzenlemelerinden çok seçimin temel hükümlerine ilişkin maddeler var.

Muhalefetten gelen açıklamalardan da görüldüğü gibi ittifaka yönelik eleştiri sadece “İttifaka giren partilerin toplamı yüzde 10’u geçerse hepsi barajı geçmiş sayılır” hükmüne yönelik.

Eleştirilen noktalarına geçmeden önce yeni düzenlemenin iki partideki yansımalarını aktarırsam...

Erdoğan ile Bahçeli’nin son buluşmasında varılan karar doğrultusunda “ittifakın iki parti arasında olacağı, üçüncü partinin diğer iki partiden birinin listesinden girebileceği” ne ilişkin karardan MHP hoşnut.

Çünkü teklifin bir Cumhurbaşkanı Erdoğan bir de MHP açısından iki değişik getirisi var...

MHP, 2015 seçimi sonrası muhalefetin kurultay talepleri ve kopmalarla tabanında oluşan sarsıntıyı, “İktidar ortağı oluyoruz” yaklaşımı içinde sonlandırdı.

Ayrıca, bakanlar ve AK Parti yöneticilerinin il başkanlıklarını ziyaret edip taleplerini yerine getiriyor olması nedeniyle de teveccüh gören parti oldu.

Eleştirene hatırlatma

Yasal zemine bağlanmasıyla birlikte AK Parti’de dün bazı hayıflanmalarla karşılaşılmış.

Partinin etkin bir yöneticisi, bir grup arkadaşımla sohbet ederken bu durumu kayda geçirip şunları söyledi:

“İttifakta MHP’nin mevcudun daha fazlasını alacağı kesin. Belki yıllardır hiç milletvekili çıkaramadığı yerlerde D’Hondt bölünüm sonucunda bir milletvekili kazanacak. Bunu sorun eden arkadaşlarımız var; biz de onlara, ‘Belki 3-5 milletvekili eksiğimiz olacak ama unutmayın ki Cumhurbaşkanlığı da yarım puanla kazanılıyor; % 49.5 ile hükümet kaybediliyor’ hatırlatması yapıyoruz...”

Dediğinde haklı çünkü oy pusulalarının bir zarfa konulması ittifak yapan partilerin Cumhurbaşkanı adayına yarar; bir de ittifak yapan düşük oylu partiye...

Bu yazı Habertürk'te yayımlanmıştır.