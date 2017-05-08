Kulis: MHP içinde siyaset ya da yeni parti; Akşener rota için nabız yokluyor

MHP'de genel başkan adayı olduğunu açıkladıktan sonra ihraç edilen Meral Akşener, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) ziyaretlerinin ardından kurultay sürecinde kendisini destekleyen MHP’lilerle görüştü. yol haritasını belirlemeye çalışıyor. Akşener, SP ve DP ziyaretlerinin ardından her ne kadar bu ziyaretlerin "referandum sürecinde hayır kampanyasına verdikleri destekten ötürü nezaket ziyareti kapsamında" olduğunu belirtse de kulislerde yeniden "kurulacak yeni partinin ilk adımları" olarak yorumlarına neden oldu. Akşener'i destekleyen başka bir kesiminde "MHP içinde siyaset yapma şansını zorla" önerisini getirdiği ifade edildi.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre, Akşener’in Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etmesinin ardından kulisler yeniden "yeni parti kurulacağı" yönünde hareketlenirken, Akşener ise kurultay sürecinde kendisini destekleyen MHP tabanının nabzını yokluyor. Bu kapsamda daha önce Ankara ve İstanbul’da MHP’lilerle bir araya gelen Akşener’e, bundan sonraki yol haritası ile ilgili olarak "MHP’de siyaset yolunun kapandığı, hemen parti kurulmadığı takdirde referandumdaki yüzde 49’luk blokun dağılacağı" endişeleri iletilirken, "eylül ve ekimden önce kurulacak bir partinin siyasi konjektürde 'ölü doğum' olacağı", bu nedenle de elini çabuk tutması önerileri seslendiriliyor.

Akşener, SP ve DP ziyaretlerinin ardından her ne kadar bu ziyaretlerin "referandum sürecinde hayır kampanyasına verdikleri destekten ötürü nezaket ziyareti kapsamında" olduğunu belirtse de kulislerde yeniden "kurulacak yeni partinin ilk adımları" olarak yorumlarına neden oldu. Akşener ise geçen haftalarda MHP’nin olağanüstü kurultay sürecinde kendisini destekleyen Ankara ve İstanbul’daki partililerle bir araya geldi. Akşener’in bu hafta içinde de Antalya, Adana ve Mersin’deki partililerle bir araya gelmeyi düşündüğü belirtilirken, partililerden Akşener’e siyasi yol haritası için pek çok önerinin geldiği de ifade ediliyor.

"Yeni parti kuralım"

“Yeni parti kurup, yola devam edelim” diyenlerin büyük bir çoğunluğunu en başından bu yana Akşener’i destekleyen partililerin oluşturduğu konuşuluyor. Bu grubun en önemli tezini de ‘CHP’deki kurultay taleplerinin’ oluşturduğu söyleniyor. CHP’deki kurultay talepleri sonucu partide olabilecek bir yarılma sonrasında, Türkiye’de, ‘yeni bir partinin kurulmasının elzem’ olduğu belirtilirken, bu ihtiyacı karşılayacak tek kişinin de hem MHP’nin olağanüstü kurultay döneminde halktan gördüğü ilgi, hem de referandum döneminde izlediği yol haritası açısından Meral Akşener olabileceği ifade ediliyor. “CHP’nin içindeki tartışmalardan sonra Türkiye’de, Cumhuriyet ve Atatürk ilke ve devrimlerinin korunması” yönünde bir kaygı güdüldüğü de dile getirilirken, ‘milli devlet yapısının kurucu değerler etrafında rayına oturtulması yönünde bir boşluk doğacağı, bu boşluğu da ancak Akşener’in kuracağı yeni bir partinin doldurabileceği’ ifade ediliyor. Akşener’in, yeni bir parti kurması durumunda yol haritasının ise referandum sürecinde gerilen dış ilişkilerin düzeltilmesi ve AB sürecinin yeniden ele alınması, iç siyasette de referandum sürecinde oluşan yüzde 49’luk blokun dağılmaması üzerine oturtulması gerektiği vurgulanıyor.

"MHP’de şansı kalmadı"

Akşener’in yeni bir parti kurmasını isteyen partililerin bir diğer dayanağını ise "Akşener ve ekibinin MHP içinde siyaset yapma şansının kalmaması gerekçesi” oluşturuyor. Olağanüstü kurultay sürecinde tüm yolların Akşener’e kapandığını düşünen partililer, bu durumda tek çıkış noktasının yeni bir parti kurmak olduğunu belirtirken, referandum süreciyle birlikte Türkiye’de bir merkez parti ihtiyacının ortaya çıktığı tezi üzerinde de duruyor. Ancak burada da Akşener’in tüm sağ seçmeni kapsayacak yeni bir merkez parti kurması durumunda ülkücü tabandan ne kadar destek göreceği de tartışılıyor. MHP’de siyaset şansı kalmadığını düşünen partililerin kurulacak yeni partide Akşener’e destek vereceği ifade ediliyor.

Yeni parti tartışması

“Her koşulda MHP’den başka bir yerde olmak istemeyen bir tabanın varlığının ise kurulacak yeni bir partiye sıcak bakmayacağı” da ifade ediliyor. Bu nedenle özellikle eylül ve ekimden önce kurulacak yeni bir partinin ‘ölü doğum olabileceği’ yorumları yapılırken, bu kanadın Akşener’e, ülkücü taban açısından önemli bir yer tutan Ali Metin Tokdemir’in “Ülkücülük bazen evinin bir köşesine çekilip, lekesiz, onurlu bir şekilde yaşamaktır” sözleri örnek gösteriliyor. Ayrıca bu kanadın “kurulacak yeni bir partiye destek vermesinin zor olacağı” değerlendirmeleri de yapılıyor. Bu kesimin Akşener’e, “MHP içinde siyaset yapma şansını zorla” önerisini getirdiği de ifade ediliyor. Bu nedenle de Akşener’in 19 Haziran 2016’da, Büyük Anadolu Oteli’nde gerçekleştirilen olağanüstü kurultayın MHP’nin açtığı yürütmesinin durdurulması yönündeki davanın 20 Haziran’da görülecek duruşmasını beklemesi gerektiği de belirtiliyor. Akşener’in de bu nedenle “Yola MHP genel başkan adaylığı ile çıktık” diyerek, 20 Haziran’a dek bekleyeceği de konuşuluyor. Kendisini destekleyen partilileri dinleyerek, yeni yol haritasını ona göre oluşturacağı belirtilen Akşener’in bir sonraki adımını ise “tüm bu öneriler doğrultusunda, kendisine yakın ekip içinden yeni bir yapı kurmasının oluşturacağı” belirtiliyor.