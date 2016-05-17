Kulis: MHP bölünme sürecine girdi, Meral Akşener yeni parti kurabilir

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, MHP'deki kongre krizi'yle ilgili olarak kulis yazdı. "Pazar günkü yaşananlardan sonra MHP’de, beşinci partinin ayak sesleri duyulmaya başladı" diyen Selvi, "MHP bölünme sürecine girdi. Meral Akşener kongreyle sonuç alamazsa, kendisiyle birlikte hareket edenlerle bir parti kurabilir. Bu durumda MHP kan kaybedecek" ifadesini kullandı.

Abdülkadir Selvi'nin, "AK Parti'de temayülden kim çıktı?" başlığıyla yayımlanan (17 Mayıs 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Süreç AK Parti ile MHP’yi yakınlaştırdı. Bahçeli’nin kurultaya gitmemeye, AK Parti’nin ise partili cumhurbaşkanlığını gerçekleştirmeye ihtiyacı var. Pazar günkü yaşananlardan sonra MHP’de, beşinci partinin ayak sesleri duyulmaya başladı. Bu kapsamda Ankara kulislerinde konuşulan bir değerlendirmeyi yansıtmak istiyorum.

MHP bölünme sürecine girdi. Meral Akşener kongreyle sonuç alamazsa, kendisiyle birlikte hareket edenlerle bir parti kurabilir. Bu durumda MHP kan kaybedecek. Türkiye partisi olma yolunda barajı aşan HDP ise terörle mücadelede başarılı bir sınav veremediği için barajın altına düştü. 2016 sonu ya da 2017 başında yapılacak bir erken seçimde, MHP ile HDP barajın altında kalabilir. Bu durumda, 3 Kasım 2002 seçimlerinde olduğu gibi AK Parti ve CHP’den oluşan bir Meclis tablosu ortaya çıkar. Böylece, AK Parti tek başına Anayasa’yı değiştirecek bir çoğunluğa sahip olur.

Bu senaryoyu kafanızın bir kenarında tutun. Ama partili cumhurbaşkanlığının akıbeti ortaya çıkmadan bu tür değerlendirmeleri yapmak için erken. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün önce görüştüğü bir grup milletvekiline, “Erken seçim yok” dediğini biliyoruz. Şurası bir gerçek ki, zemin kaypak. Siyaset her gün kendi şartlarıyla doğuyor. B planı olarak açıklanan, partili cumhurbaşkanlığının Meclis’teki dağılım dikkati alındığında A planı olduğu söylenebilir."