Kulis: MHP, adaylarını belirlemeye başladı; İstanbul için Başesgioğlu ve Adan'ın ismi öne çıkıyor

MHP’de Bedrettin Dalan’ın İstanbul için adaylığı kabul etmemesinin ardından kulislerde eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu ile İstanbul milletvekili Celal Adan’ın isminin öne çıktığı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre MHP'nin İstanbul’da bu iki adaydan birini aday gösterilebileceği konuşulurken, 10 ilçe için de belediye başkan adaylarının isimlerinin netleştiği belirtildi.

10 aday belirlendi

Arnavutköy’de Yüksel Emir, Adalar’da Ersin Öztürk, Bahçelievler’de Mehmet Kaya, Beşiktaş’ta avukat Serkan Toper, Gaziosmanpaşa’da avukat İbrahim Ordu, Güngören’de Gökhan Arslan, Pendik’te Murat Şahin, Sultanbeyli’de inşaat mühendisi Bilal Ünal, Şile’de Rahmi Çakar ve Tuzla’da ise Volkan Beşiroğlu’nun isimlerinin kesinleştiği öğrenildi.

Öte yandan Çekmeköy adayının da birkaç gün içinde belirleneceği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oturduğu ilçe olan Üsküdar’da da güçlü bir aday üzerinde çalışmaların sürdüğü kaydedildi. MHP kaynakları, adayların sahaya inmek için isimlerinin açıklanmasını beklediğini ve birkaç gün içinde isimlerin kamuoyuna duyurulacağını söyledi.