Kulis: MGK toplantısında masada, 'Irak sınırından daha güneye inmek' ve 'yeni tampon bölge' olacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumu öncesi bugün (22 Eylül 2017) toplanacak kritik Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK), TSK'nın Irak sınırından daha güneye inmesi ve yeni tampon bölge masada olacak.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’nin 25 Eylül’de bağımsızlık referandumunu gerçekleştirme konusunda direnmesi üzerine, Türkiye’nin alacağı önlemler konusunda askeri hazırlıklar en üst seviyeye çıkarıldı. Ortaya çıkabilecek her senaryoya karşı alınacak önlemler, devletin zirvesinde; önce bugünkü Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK), ardından Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanacak.

Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberi şöyle:

Irak sınırında askeri tatbikat başlatan Türkiye’nin hedefi aslında Barzani ve IKBY değil; Barzani’nin dikkatinin çekilmesi, referandum konusundaki ısrarından vazgeçirilmesi ve daha önemlisi bölgede yeni çatışmalara, kargaşaya ve kaosa yol açmayı planlayan, girişimin arkasındaki aktörlerin caydırılması. Barzani’nin, Türkiye’nin yoğun ve kararlı şekilde mücadele ettiği PKK meselesine eklemlenmesi, ileride Suriye’de ve Türkiye’nin güneydoğusunda oluşturulmak istenen kaotik terör yapılanmalarına engel olunması amaçlanıyor. PKK/ YPG’yi her açıdan destekleyen ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) da yol açabileceği problemlerin ve hedeflerin bertaraf edilmesi amaçlanıyor.

Bölgeler planı

- Türk Hava Kuvvetleri, aslında bir süredir Kuzey Irak’ta sistematik hava bombardımanlarıyla PKK’yı geriletip Kandil ve Germiyan-Sorani bölgesine itmişti. Şimdi sahada PKK’yı teçhizat, araç-gereç ve silahlarla destekleyen CENTCOM var. Buna yönelik tedbirler de alınıyor.

- Kuzey Irak’taki PKK varlığı ile Suriye’nin kuzeyindeki PKK varlığını bir araya getirtmemek bakımından sahada pozisyon alınmıştı. Karaçok ve Sincar’ın bombalanması bu kapsamda değerlendirilebilir.

- PKK varlığı sahada büyüdüğü gibi CENTCOM, Fırat Nehri ve bölgenin güneyinde PKK ile birlikte hâkimiyet tesis ettikleri sahayı Deyrezor’a kadar genişletti.

- TSK, Kuzey Irak saha konuşlanmasını Musul-Başika uzak eksenli; Duhok-Amedi-Şeladüz aksında yapılandırdı. Bu bölge insan varlığından arındırıldı; bir dikdörtgen oluşturuldu. Ardından batıya doğru uzanan akstaki bölge boş bırakıldı.

- Referandum ısrarı ve sonrasındaki gelişmelerle birlikte de facto durumlara karşı, CENTCOM destekli PKK’nın Suriye-Irak sınırında daha güneye inmesi üzerine Türkiye’ye yakın Irak-Suriye sınır hattında TSK’nın daha güneye inmesi hazırlıklarına başlandı. 172. Zırhlı Tugay ve 28. Mekanize Tugay’la düşük profilli askeri tatbikat başlatıldı.

- Referandum gerçekleşir ve uygulamaya geçirilme kararı alınırsa, TSK burada bir tampon bölge veya bölgeler oluşturulması için hazırlıklara başladı. Bununla, bölgeyi askeri-fiziki açıdan kontrol ederek Musul yolu ve Bağdat erişiminin yedeklenmesi hedefleniyor.

- Türkiye’nin kırmızı çizgilerine aykırı hareket edilmesi durumunda, Silopi- Cizre-Nusaybin hattında ek askeri tedbirler devreye sokulacak.

- Habur Sınır Kapısı ve Zaho ticari hattının yedeklenmesi, Musul-Bağdat arasında güzergâh tesisi ve Musul-Pişkabur-Silopi arasındaki petrol güzergâhının kontrol altına alınması gerekiyor.