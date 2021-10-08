Kulis: Merkez Bankası’nın faiz indirimi toplantısında bir üyenin muhalif kaldığı iddiası doğru mu?

Timothy Ash, finansal piyasaları takip edenlerin yakından tanıdığı bir isim. Uluslararası yatırım kuruluşu Blue Bay Asset Management’ta yöneticilik yapan Timothy Ash uzun zamandır Türkiye piyasalarına yatırım yapıyor. Ash sadece finansal çevreler değil ekonomi yönetimi ile kurduğu iyi ilişkilerde de tanınıyor.

Ash, perşembe günü Twitter’da Merkez Bankası’nın faiz indirimi ve Başkan değişikliği ile ilgili ilginç tweetler paylaştı. Timothy Ash’e göre Merkez Bankası’nın politika faizini 100 baz puan indirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında bir üye karşı oy kullanmıştı.

Timothy Ash’in bir başka iddiası, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen’in Şahap Kavcıoğlu yerine gelebilecek adaylardan biri olduğuydu. Timothy Ash bu iddiasını Eurasia adlı internet sitesine dayandırıyordu.

Timothy Ash’in iddialarının arka planını biraz araştırdım. Ash’in yazdığının aksine, faiz indirimi kararının alındığı son toplantıda hiç bir üyenin karşı oy kullanmadığı belirtiliyor.

Para Politikası Kurulu’nun Merkez Bankası’nın para politikasına muhalif olduğu bilinen üyesi Prof. Abdullah Yavaş, Covid olduğu için son toplantıya katılamadı ve Amerika’dan rapor gönderdi. Katılsa belki faiz indirimine karşı çıkardı ama dediğim gibi olmadı.

Öte yandan Semih Tümen’in başkanlık için önemli bir aday olduğu iddiası da Ankara kaynakları tarafından doğrulanmıyor…

Peki Timothy Ash bu tweetleri neden attı? Bir yılda üç ayrı başkan görmesine rağmen Merkez Bankası’nda suların durulmadığı açık. Reuters'ın Cuma günü yayınladığı, yeni bir başkan değişikliği gerçekleşebileceğine işaret eden haberi de bunun işareti. İzlemeye devam edelim…