Kulis: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu Enflasyon Raporu toplantısına tek başına çıkarak önemli bir geleneği bozdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun Perşembe günü Enflasyon Raporu’nu açıklamak için düzenlediği toplantının detaylarında önemli mesajlar var. Yılın üçüncü Enflasyon Raporu toplantısı 2021’in fiziki olarak düzenlenen ilk toplantısı oldu. Masada Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu vardı. Kamuoyunun fark etmediği detay, Kavcıoğlu’nun masada yalnız olmasıydı.

“Enflasyonla mücadelede yalnız kaldık” diyen Kavcıoğlu, önceki toplantılardan farklı olarak toplantı/sunum masasına Para Politikası Kurulu üyeleri olmadan tek başına oturmayı tercih etmişti.

Bundan önceki toplantılara başkanlar Para Politikası Kurulu’nun üyeleriyle çıkardı. Bu fotoğraf, Berat Albayrak döneminin Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın Enflasyon Raporu toplantılarının birinden:

Bu da Erdem Başçı’nın başkanlığı döneminden:

Ve Durmuş Yılmaz döneminden:

Şahap Kavcıoğlu’nun toplantı masasına tek başına oturmasının bir anlamı var mı? Evet, var. Merkez Bankası’nda Şahap Kavcıoğlu’nun başkanlığı döneminde Para Politikası Kurulu’nun işlevini yitirdiği konuşuluyor. Para Politikası Kurulu toplantılarının usulen yapılır bir hal aldığı, karar mekanizmalarının önemsizleştiği, geçmişteki toplantılarda yapılan kapsamlı teknik sunumların tamamen rutine bindiği belirtiliyor. Kavcıoğlu’nun kararları kendi başına aldığı ve daha doğrusu yukarıdan geldiği de konuşuluyor…

İlginç ve sembolik önemi yüksek bir detay, öyle değil mi?