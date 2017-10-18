Kulis: Melih Gökçek bugün bırakıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, genel başkanlığını yürüttüğü AKP'ye yönelttiği "metal yorgunluğu" eleştirileri sonrası başlayan "istifa" tartışmaları devam ediyor.

Önceki hükümetlerde üst düzey görevlerde bulunan bir ismin aktardığına göre Melih Gökçek, bugün (18 Ekim 2017) yapacağı bir açıklamayla görevini bıraktığını açıklayacak.

"Metal yorgunluğu" eleştirileri sonrası il ve ilçe teşkilatları ile belediyelerde çok sayıda kişi istifa etmişti. Kadir Topbaş'ın 13 yıldır sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden ayrılması sonrası aralarında Melih Gökçek'in de bulunduğu bir dizi isim istifayla anılmaya başlanmıştı.

Erdoğan ile son bir kez görüşmek istediği ifade edilen Gökçek'in bu talebinin reddedildiği ileri sürülmüştü. İki isim daha sonra Erdoğan'ın Polonya ziyareti sonrası havalimanında ayaküstü sohbet etmişti. Gökçek'in burada Erdoğan'a “Ben istediğinizi yaparım, yeter ki Ankara’yı kaybetmeyelim” dediği iddia edilmişti.

"Eşyalarını topladı"

23 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Gökçek'in, Dikmen'de bulunan başkanlık konutundan ve belediyedeki makam odasından kişisel eşyalarını topladığı belirtilmişti.