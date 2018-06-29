Kulis: Mazbatasını alan milletvekilleri oda derdinde; İnce, ne talep etti, Baykal hangi odayı istedi?

TBMM, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili seçilerek parlamanetoya giren 600 ismi ağırlamaya başladı. Meclis’in Şeref Holü alanında mazbatasını alıp gelen milletvekilleri için kayıt işlemleri başladı. Halkla İlişkiler Binası’ndaki çalışma odaları için de kuralar bugün çekildi.

Kulislere gelen ilk bilgilere göre, 8 Temmuz’da geçici başkan sıfatıyla düzenlenecek yemin töreniyle 27. Yasama döneminin de açılışını yapacak olan CHP’li Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın, geçtiğimiz yasama dönemde engelli AKP milletvekili Bennur Karaburun tarafından kullanılan odayı talep etti.

Meclis, 8 Temmuz ‘da yapılacak törenine hazırlanıyor. Sağlık sorunları olan CHP’li Baykal’ın açılıştan kısa bir süre sonra yerine İyi Partili Durmuş Yılmaz’a bırakması bekleniyor. TBMM Başkanlığı seçiminden sonra tatile girmesi beklenen Meclis’te, AKP’nin 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle gurup toplantısı yapacağı da söyleniyor.

Anayasa gereği Cumhurbaşkanı adaylığı nedeniyle milletvekili olamayan CHP’li Muharrem İnce’nin, boşalttığı odasının yerine seçilen Yalova milletvekiline verilmesi talebinin kabul görmediği ifade ediliyor. TBMM’de önümüzdeki günlerde engelli vekillerin çalışmalarını kolaylaştırmak için ana binada küçük restoran olarak bilinen alanın da oda olarak yapılacağına dikkat çekiliyor.

