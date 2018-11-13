Kulis: Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile adaylık pazarlığı mı yaptı?

2014 yılında CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi için Melih Gökçek’e karşı aday gösterilen Mansur Yavaş’ın adı yeniden gündemde. Mansur Yavaş’ın adı CHP’nin içinde başka, dışında başka yankılanırken adaylık pazarlığına ilişkin iddialar kulislerde geniş yer tutuyor. Mansur Yavaş’ın CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı göstermesi durumunda bazı taleplerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinde dile getirdiği belirtilirken kulislerde, adaylığı kesinleştikten sonra üç ilçe başkan adayı ile belediye meclisi üyeliklerinin yarısını kendisinin belirlemek istediği ifade ediliyor.

CHP kulislerinde, Mansur Yavaş adı şu aşamada sıcak karşılanmış görünmüyor. Ankara adayının örgüt tarafından belirlenmesi konusunda bir süre önce 25 ilçe başkanından genel başkana bir rapor sunulduğu gelen bilgiler arasında. CHP’liler, sosyal medya hesabından ‘Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir" diyen Mansur Yavaş’ın kazanması halinde ilk işinin yazdığı gibi CHP rozetini bir kenara koymak olacağına dikkat çekiyor. CHP’lilere göre, yapacağı her yanlışın faturası partiye yazılacak.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’ın yarın yapacakları görüşmede yerel seçim işbirliğinin yanı sıra Mansur Yavaş’ın adaylığının da ele alınması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında “Mansur bey siyaset dünyasının önemli bir ismi. Hepimiz bunu kabul ediyoruz. Deneyimli bir insan. Kendisiyle görüşüyorum. Önümüzde çok uzun bir süre var. Şimdiden o mu aday olacak, bu mu aday olacak, tartışmanın hiçbir mantığı yok. Bunları bugün için tartışmayı doğru bulmuyorum. Mansur Yavaş’ı da yıpratır. Bu tartışmalar için zemin henüz erken. 5 aylık bir süremiz var” demişti.

Mansur Yavaş’tan açıklama

Mansur Yavaş’ın Twitter hesabından yaptığı açıklama ise şöyle:

Ankara seçimine sadece parti gözüyle bakanlar 24 yıllık bir partizanlıktan ders almamış demektir. Aynısını yapmak istemenin izahı yoktur.

Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir.

“Umarım ortak akıl ve uzlaşı ile bir aday tesbiti yapılıp Ankara layık olduğu değere kavuşur.

Ben aday olsam da olmasam da Ülkemize yakışır bir Başkent için ve 20 yılı aşkın tahribatın artık sona erdirilmesi için siyasi partilerin uzlaşıp bir araya gelmesi artık ihmal edilemez bir zorunluluktur.

Başkente siyaset gözlüğü ile bakılamaz .

Ankara sıradan bir kent değil, Ülkemizin Başkentidir. Ankara’yı, zamana ve zemine göre değişebilen politik ihtiraslara göre okumak; bu kente yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Gösterilen ilginin ideolojik taassuptan uzak durup Ankara’yı merkeze almamız olduğuna inanıyorum.

Adaylığım konusundaki teveccühün şahsıma değil Ankaralılara gösterildiğine inanıyorum. Siyasi görüşü ne olursa olsun derdi Ankara olanlara verilen değerin ifadesidir. Uzlaşı ve ortak akla dayalı günlük siyasi çekişmelerden uzak huzurlu bir Ankara yönetimi istenmektedir.”