Kulis: Mahkûmların Koronavirüs izni uzatılabilir

Cumhur İttifakı'nın, Covid-19 nedeniyle izinli olarak açık cezaevlerinden çıkan mahkûmlar için 31 Mayıs'ta dolacak sürenin uzatılması için çalışma başlattığı belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Cumhur İttifakı, 31 Mayıs’ta dolan izin sürelerini bir kez daha uzatmak üzere çalışma yürütüyor. Açık cezaevlerinden bırakılan hükümlü ve tutuklular tarafından hem AKP'ye hem de MHP'ye çok sayıda "uzatma istemi" geldiği ifade ediliyor.

Tutuklu, hükümlü ve yakınlarının "salgın süresince izinli sayıldıkları zaman içerisinde herhangi bir suça bulaşmadıkları, yeni bir yaşam kurdukları, kimilerinin ticaretle uğraştığı kimilerinin de aile kurduğu" gerekçeleriyle söz konusu düzenlemenin uzatılmasını istedikleri belirtiliyor.

AKP ve MHP’nin de süreyi uzatmak için “formül aradığı” ifade ediliyor. Bu açıdan bakıldığında çalışmanın “suça bulaşmayanlar" için yeniden düzenlenebileceği de tartışılıyor.

Kulislerde, "iktidarın 31 Mayıs tarihini uzatmak istemesi ‘seçim affı’ olarak" yorumlanırken, iktidar kanadı "muhalefetin de sürekli açık cezaevlerinden izinli çıkanlar ile ilgili çağrı yaptığını" anımsatıyor.

Muhalefet kanadında ise "benzer istemlerin muhalefete de geldiği" belirtilirken "iktidarın bu konuda atacağı herhangi bir adıma karşı çıkılmayacağı" yorumları yapılıyor.