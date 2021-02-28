Kulis |  "Kürt seçmenlerin oyunu alabilecek HDP’ye alternatif bir parti"nin kurulabileceği tartışılıyor 

İktidarın, HDP’ye yönelik hamlelerini gerek fezlekeler üzerinden gerekse Hazine yardımı ve “terör örgütü odağı olan partilerin kapatılması” üzerinden sıklaştırırken, “bölgede Kürt seçmenlerin oyunu alabilecek HDP’ye alternatif bir partinin kurulabileceği” de tartışılıyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, “Bölgedeki Kürt seçmenleri konsolide edebilecek, seçmenlere yönelik demokratik, terörle arasına mesafe koyabilen, gerektiğinde Cumhur İttifakı bileşenleriyle gerektiğinde de muhalefetle bir araya gelebilecek bir oluşumun olabileceği” değerlendiriliyor. Özellikle terörle mücadelede Cumhur İttifakı’na destek verebilecek ve “terörle arasına net bir çizgi çekecek” siyasi bir oluşumun siyaset açısından “kazançlı olabileceği” konuşuluyor. Bunun için de “HDP’nin tek seçenek olmadığının vatandaşlara iyi anlatılması gerektiğine” dikkat çekiliyor. “Bölgede Kürt seçmenlerin oyuna talip olabilecek yeni bir partinin de HDP’den ayrılıp yeni parti kuracağı söylenen eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile eski HDP’li Altan Tan “öncülüğünde kurulabileceği” iddia ediliyor.

Kulislerde, “HDP’ye alternatif kurulacak bir partinin ‘HDP ile yol yürüyebilecek DEVA ve Gelecek partilerini de saf dışı bırakabileceği, böylece AKP’nin bölgedeki oylarını konsolide edebileceği” de konuşuluyor. DEVA ve Gelecek partilerinin “bölgedeki AKP oylarını hedeflediğine” işaret edilirken, “yeni kurulacak bir partiyle bu durumun ortadan kalkabileceği” değerlendiriliyor.