Kulis: "Krizle birlikte oy kabeden AKP, taban kaygısı yaşıyor; '2023, AKP’nin son iktidar seçimi mi olacak?' endişesi hâkim"

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; parti içinde salgının tüm dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte hükümetin swap anlaşmalarında zorlandığı vurgulanıyor. Bu durumun ekonomik krizi derinleştirdiği, kriz üzerinden iktidara yüklenen muhalefetin güçlendiği ifade ediliyor. Partililerin ekonomi ile ilgili halktan iktidara olan tepkiler konusunda “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la tartışmaya girmekten kaçındığı, partinin suskunluğa büründüğü” dillendiriliyor. Erdoğan’ın ise “bu sıkışmışlıktan turizmi canlandırarak kurtulmaya yönelik hamleler içinde olduğu” belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı’nın da “salgının turizm üzerindeki etkisini hafifletmek amacıyla da aşılamaya hız verdiğine” dikkat çekiliyor.

AKP’de “2023 seçimlerinin önceki seçimlere benzemeyeceği” yorumları yapılıyor. Parti içindeki “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki yıla kadar süreci toparlayabileceğini düşünüyoruz. Gerekli swap anlaşmaları da salgının etkisini yitirmesiyle birlikte yeniden gündeme gelecektir. Ancak bu seçimlerde iktidarın zorlanacağı açık. 2023 ekonomi seçimleri olacak. Taban nasıl toplanacak? Bu sorunun yanıtı aranıyor. Tabanın yeniden AKP’ye yönelmesinin en büyük etkisi ekonomi olacak. Ekonomide toparlanma yaşanamazsa, jübileye mi hazırlanıyoruz diye soruyoruz” söylemleri dikkat çekiyor.

Yerel yönetim hamlesi

AKP’nin “yerel yönetimler üzerinden muhalefete yükleneceği” kaydedilirken Erdoğan’ın, Antalya’daki konuşmasında, “yerel yönetimler üzerinden siyaset yapılacağının işaretini verdiği” belirtiliyor. Bu kapsamda da AKP’nin, yerel yönetimler yasa teklifini vakit geçirmeden TBMM’ye sunmayı amaçladığı ifade ediliyor. AKP’nin, teklifinde “imar bölgelerindeki değişikliklerin, değişiklik yapıldığı bölgede ilan edilmesi zorunluluğu, ilçe belediyeleri ile il belediyeleri arasında sorun teşkil eden ilaçlama, mezarlık hizmetleri, çöp toplama hizmetleri, asfaltlama hizmetleri gibi yetki kargaşasına son vermek” gibi hükümler yer alıyor. Teklifin, “AKP’yi, hem genel seçimlerde hem de yerel seçimlerde güçlendireceği” konuşuluyor.