Kulis: Kılıçdaroğlu'na "Uzlaşalım" mesajları gitti; CHP'de yerel seçimlere kadar muhalif girişim beklenmiyor

Olağanüstü kurultay için yeterli imza toplanamadı. CHP içindeki muhalifler imza saysıının yeterli olduğunu iddia ederken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu (MYK) değiştirdi. Dün muhaliflerin kurultay için bayrama kadar bir çağrı yapmasının istenmesine karşın kulislerde CHP içindeki havanın MYK'dan sonra tersi yönde değiştiği konuşuluyor.

Bazı aracıların, "Olağanüstü kurultay talebi bu noktada sona ermiştir. Kurultay talebiyle partiyi yerel seçimlerde güçsüz bırakacak girişimlerde bulunmayacak” dediği aktarılırken CHP'de yerel seçimlere kadar muhalif girişim beklenmediği kaydedildi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, “Gündemde olağanüstü kurultay yok, yerel seçimler var. Partinin parçalı ve kavgalı hali doğru değildir” diyerek gündemi değiştirmesi ile Muharrem İnce'nin soyal medyadan yaptığı, "Evin camını kırmayın” açıklaması parti içinde 'uzlaşı' sinyalleri olarak yorumlandı.

TIKLAYIN - CHP'li muhalifler: Kurultay toplanmazsa tüzük kurultayı hakkımızı kullanacağız

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün kulis haberi aynen şöyle:

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce öncülüğündeki olağanüstü kurultay için imza toplama süreci, seçimden sonraki süreçte partiyi tam anlamıyla ortadan ikiye böldü. Muhalifler, tüzükteki sürenin dolmasının ardından “yeterli imzaya ulaştık” diyerek delege imzalarını parti yönetimine iletti. Ancak parti yönetimi, yaptığı incelemeler üzerine tüzükte belirtilen delege sayısının yarısının bir fazlası olan 622 delege imzasının bulunmadığını, hatta geri çekenlerle kurultay için imza atan delege sayısının 570’lerde kaldığını açıkladı. Parti yönetimi, bu nedenle olağanüstü kurultayın toplanmayacağını duyururken, Kılıçdaroğlu da “Gündemde olağanüstü kurultay yok, yerel seçimler var. Parti, enerjisini iç tartışmalara değil, yerel seçimlere yöneltecek” dedi.

Yerel seçim alarmı

Muhalifler buna karşın imzalar yeterli olmasa da “sayısal değil siyasal bakılarak olağanüstü kurultayın toplanmasını” isterken, Kılıçdaroğlu, CHP MYK ’de değişikliğe giderek yeni bir süreç başlattı. Olağünüstü kurultay için imza toplayanların tek hedefinin genel başkan değişimi değil, parti yönetiminin değişikliği de olduğunu MYK revizyonu gösterdi.

MYK değişikliğiyle birlikte 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan parti içi muhalefetteki kararlılık düşüşe geçti. MYK değişikliğinin ardından muhalifler önceki gün, “Tüzük kurultayı için imza toplanması da gündemde” diyerek Ankara’da toplandı. Ancak bu toplantıdan somut bir karar çıkmadı. Toplantıda tersine muhalifler arasında görüş ayrılıkları ifade edildi. Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi gibi muhalifler arasında da “Dövize bağlı ekonomik ağır sorunlar varken ve yaklaşan yerel seçimler nedeniyle partinin parçalı ve kavgalı hali doğru değildir” diyenlerin sesi yükseldi. Muharrem İnce de toplantı öncesindeki açıklamasında, “Evin camını kırmayın” diyerek, parti içi kavga istemediğinin mesajını verdi.

Oluşan bu fotoğraf, muhaliflerin partiye hâlâ çağrı yapmalarına karşın olağanüstü kurultay talebinde ısrarlı olamayacaklarını gösterdiği yorumlarına neden oldu. Olağanüstü kurultay rafa kalkarken, muhaliflerin tüzük kurultayı için imza toplamaları da zora girdi. Çünkü olağanüstü kurultay için imza veren çok sayıda ilin delegesi, genel merkezle “Biz seçimden hemen sonra oluşan hava nedeniyle imza verdik. Ancak artık olağanüstü kurultay talebinde ısrarlı değiliz. Parti, seçimlere birlik bütünlük halinde, küskünlerle barışarak kimseyi dışlamadan gitmelidir” diyerek temas kurdu. Bazı aracıların da doğrudan Kılıçdaroğlu’na iletilmek üzere, “Olağanüstü kurultay talebi bu noktada sona ermiştir. İnce dahil hiçbir partili ülkenin içinde bulunduğu bu noktada bir kurultay talebiyle partiyi yerel seçimlerde güçsüz bırakacak girişimlerde bulunmayacak” şeklinde uzlaşma mesajları gönderdiği öğrenildi.

Seçimlere bakılacak

Gelinen bu noktada Kılıçdaroğlu liderliğindeki parti yönetimi, 9 Eylül’deki partinin kuruluş yıldönümünü yeni dönemin başlangıcı ilan ederek, tüm mesaiyi yerel seçimlere yönlendirecek. Kılıçdaroğlu yönetimi, İnce’yi açıktan destekleyenler dahil muhalif hiçbir partiliyi dışlamadan yerel seçimlerde azami başarı elde etmeyi hedefleyen bir çalışma izlemeyi planlıyor. Eldeki belediyeleri koruma hedefinin yanı sıra özellikle İyi Parti, HDP ve SP ile birlikte işbirliği imkânları yaratılarak, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere “Tabanların mutabakatının sağlanabileceği” yeni ve ortak aday isimleri üzerinde çalışma yürütülecek.

Muhalefet ise bu sürede yerel seçimlerde yaşanabilecek olumsuz sonuçların faturasının kendilerine yüklenmemesi için partiye sorun çıkaracak tavırlardan uzak duracak. Ancak muhaliflerin aklında yerel seçimlerde alınacak sonuçlara göre tavır geliştirmek de bulunuyor. Yerel seçimlerde olumsuz sonuç alınması durumunda, bu kez olağanüstü kurultay talebinin daha şiddetli bir şekilde gündeme geleceği belirtiliyor.