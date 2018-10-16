Kulis: Kılıçdaroğlu, İstanbul için HDP'den de oy alabilecek bir isme sıcak bakıyor

CHP'nin yerel seçimler öncesinde en büyük hedef olarak belirlediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi için çok sayıda aday adayı bulunuyor. CHP'nin İstanbul adayının gelecek ay ortalarına kadar açıklanması beklenirken, kulislerde parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili bir isim yerine HDP'den de oy alabilecek bir isme sıcak baktığı belirtiliyor.

İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı "İşte bizim adayımız" başlıklı paylaşımı kulisleri hareketlendirirken, CHP'de İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığı yarışı ise tekrar gündeme geldi. CHP'de önceki yerel seçimlerde de aday adayı olan İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bu seçimde de aday olabilmek için İstanbul örgütüyle yakın temasta olduğu belirtiliyor.

Kulislerde İstanbul Milletvekili ve Genel Sekreter Akif Hamzaçebi, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP'nin geçen yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Mustafa Sarıgül'ün de CHP'nin İstanbul'da belediye başkanlığını hedefleyen diğer isimler olduğu konuşuluyor.

HDP'den de oy alabilecek bir isim

YeniBirlik gazetesinin kulis haberine göre CHP'nin İstanbul adayının gelecek ay ortalarına kadar açıklanması beklenirken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut aday adayları içinden değil de iş dünyasından sürpriz bir ismi de gösterebileceği kulislere yansıyan bilgiler arasında. Kılıçdaroğlu'nun ayrıca partili bir isim yerine HDP'den de oy alabilecek bir isme sıcak baktığı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun, HDP ile resmi bir ittifak yapmayacağı ancak HDP seçmenine de hitap edebilecek bir belediye başkanı adayını İstanbul Büyükşehir için aday gösterebileceği konuşuluyor.