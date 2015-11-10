Kulis: Kemal Kılıçdaroğlu '2017'ye kadar izin verin' dedi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1 Kasım seçimlerinden sonra gündeme gelen "Olağanüstü Kurultay" tartışmaları sürerken kulislerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "2017'ye kadar izin verin" mesajı verdiği öne sürüldü. Partide Umut Oran ve Muharrem İnce'den sonra İstanbul Milletvekili Mahmat Tanal da olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; 1 Kasım seçimlerinin ardından, CHP'de genel merkezin de, muhaliflerin de tek bir gündemi var; Kurultay. Ancak iki kesimin ayrıldığı nokta, bu kurultayın niteliği ve zamanı. Genel Merkez, seçimler nedeniyle zaten ertelenen olağan kurultay için 2016'nın ilk aylarını işaret ederken, muhalifler "olağanüstü kurultay" konusunda ısrarlı.

CHP yönetimi, muhaliflerin olağanüstü kurultay çağrılarına karşılık "olağan kurultay için il ve ilçe kurultayları devam ediyor. Bunlar tamamlanır tamamlanmaz, olağan kurultay yapılacak" mesajıyla birlikte, kamuoyuna olağan kurultayın 2016 Ocak ayında gerçekleşebileceği mesajını veriyor.

Muhaliflerin itirazları

Ancak muhalifler genel merkezin bu yaklaşımına üç konuda karşı çıkıyor:

-Şimdi karar alınsa, kasım sonunda olağanüstü kurultay yapılır

Olağanüstü kurultay için parti tüzüğü gereği sadece 15 günlük bir süre yetiyor. CHP'li muhaliflere göre, parti yetkili organlarının bugün karar alması halinde, Kasım ayı bitmeden olağanüstü kurultay yapılabilir. Üstelik, Genel Merkez'in söylediğinin aksine, olağan kurultayın Ocak 2016'ya yetişmesi çok zor. Olağan kurultay için rutin il ve ilçe kurultaylarının beklenmesi halinde, CHP olağan kurultay tarihinin Şubat, hatta Mart 2016'ya sarkması daha olası görünüyor.

-Delege yapısı değişir

Muhaliflerin "olağanüstü kurultay" konusundaki bir başka itirazı ise, delege yapısı konusunda. Muhaliflere göre, bundan sonra yapılacak il ve ilçe kurultaylarında genel merkez, yaklaşan olağan üstü kurultayda olası bir genel başkanlık yarışını da düşünerek, hareket edecek. Bu da, bundan sonra yapılacak il ve ilçe kurultaylarında, genel merkeze bağlı adayların delege olmasının önünü açacak. Bu durum da, 2016'da yapılacak olağan kurultayda, genel başkanlık için mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirecek, muhalif isimlerin ise şansını azaltacak.

-Süreç uzadıkça, parti tartışılır, zarar görür

Muhaliflerin olağanüstü kurultayda ısrarlarının bir başka nedeni ise, sürecin uzaması ile CHP'nin kamuoyunda her geçen gün daha tartışılır hale gelmesi ve bunun da orta ve uzun vadede parti imajına zarar verme olasılığı.

Kulislerde, "Kılıçdaroğlu 2017'yi bekleyin mesajı" gönderdi iddiası

CHP'de kulislere yansıyan son bilgi ise, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "görevi bırakmak için 2017 kurultayını işaret ettiği" yönünde oldu. CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu'nun muhaliflere, "2017'ye kadar izin verin" mesajı gönderdiği bilgisi yayıldı. Ancak bu bilgi, muhalifler tarafından doğrulanmadı. Muhalif kanattan önde gelen bir isim, kendilerine ne bizzat genel merkezden, ne de aracılar aracılığıyla Kılıçdaroğlu'ndan böyle bir mesaj ulaşmadığını vurguladı.

Mahmut Tanal da "olağanüstü kurultay" dedi

CHP'de Umut Oran'ın Genel Başkan adaylığını açıklaması, Muharrem İnce'nin de genel başkan adaylığı sinyali vermesinin ardından, partinin son dönemde yaşanan toplumsal olaylarda en çok öne çıkan ismi, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da, "olağanüstü kurultay" çağrısında bulundu. Tanal, 1 Kasım seçim sonuçları nedeniyle CHP'nin derhal "olağanüstü kurultaya gitmesi gerektiğini" düşündüğünü söyledi. Seçim sonuçlarının, CHP'deki mevcut kadrolarla başarının gelmeyeceğini gösterdiğini söyleyen Tanal, "baştan sonra kadro yapılanması gerekiyor" dedi, bunun için de olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.