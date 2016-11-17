Kulis: Kanal İstanbul'da bungalov tipi evlerle 'ekolojik turizm' yapılacak!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın, Kanal İstanbul projesine dönük finansman modeli ile güzergâh çalışmalarında son aşamaya geldiği belirtildi. TOKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda da projeye ilişkin çalışmalar hızlandı. Buna göre Kanal İstanbul'a bir haliç kurulacak. Öte yandan Kanal İstanbul’un etrafında ekolojik turizm alanı olacak. Terkos Gölü’nün çevresinin de bu amaçla kullanılması planlanıyor. Bu bölgede, bungalov tipi evlerle doğa turizmi yapılacak.

Habertürk'ten Deniz Çiçek'in kulis haberi şöyle:

Kanal İstanbul için Panama ve Hollanda’daki kanallarda yerinde incelemede bulunuldu. Projeyle ilgili imar planı çalışmaları sürerken, 100 bin ölçekli planın kabul edilmesinin ardından 5 binlik plan hazırlanacak.

100 bin konut yapılacak

Kanal İstanbul’un her iki yakasına toplam 100 bin konut yapılacak. Bölge, yaklaşık 500 bin kişinin yaşayacağı şehir haline dönüşecek. 6 köprünün yer alacağı proje kapsamında daha önce 1 milyon 900 bin nüfuslu iki şehir düşünülüyordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla nüfus düşürüldü. Karşılıklı olarak 250-250 bin veya 300-200 bin nüfuslu iki şehir kurulacak. Kanal kapsamında oluşturulacak şehrin, spor ve kültür alanları, alışveriş ve fuar merkezleri de olacak.

Bungalov turizmi

Kanal İstanbul’un etrafında ekolojik turizm alanı da olacak. Terkos Gölü’nün çevresinin de bu amaçla kullanılması planlanıyor. Bu bölgede, bungalov tipi evlerle doğa turizmi yapılacak. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı’na benzeyecek.

Bu amaçla kanalda ikinci haliç yer alacak. Haliç, Sazlıdere Barajı’nın çıkıntı yaptığı yerde planlanıyor. Kanal İstanbul’a yönelik son çalışmalarda yüksek katlı binalara da sınırlama getiriliyor. Konutlar, zemin artı beş kat olarak yapılacak. Konutlar ve binalar kanalın hemen yanından başlamayacak.

Kanalın kenarından yol geçtikten sonra 100’er metre boşluklar bırakılacak. Sonrasında alçak katlı yapılardan başlayıp kat sayısı beşe kadar çıkan binalar inşa edilecek. Kanalın her iki yakasında iki tane kent merkezi olacak. O merkezlerde 10 kata kadar binalara izin verilecek.

İlk kez yapay kanal için ÇED

Kanal İstanbul’un çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu sürecinin başlamasıyla, Türkiye’de ilk defa yapay bir kanal için inceleme yapılacak.

ÇED raporunun alınmasının ardından ihaleye çıkılacağı için bu süreç büyük önem taşıyor. ÇED kapsamında pek çok (hafriyat tozu dahil) alanda inceleme yapılacak. Sismik hareketler de izlenecek. Bölgedeki bitki ve canlılar da değerlendirilecek.

Hedef 2023

Projenin bitirilmesi için hedeflenen tarih 2023 olarak belirlendi. Projenin 400 metre genişliğinde olması düşünülüyor.

25 metre derinliği olması planlanan proje için 15 milyar dolar yatırım yapılacağı öngörülüyor.